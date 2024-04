Le Maire ne voit "que des avantages" à ce que TotalEnergies participe à l'investissement nucléaire

( AFP / LOU BENOIST )

Il n'y a "que des avantages à ce que TotalEnergies, participe sous une forme ou sous une autre, à l'investissement" dans la relance du nucléaire, a déclaré jeudi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire au Sénat, en défendant aussi "l'atout" du groupe pour la France.

"Nous ne voyons que des avantages à ce que Total participe, sous une forme ou sous une autre, à l'investissement dans les réacteurs nucléaires", a déclaré le ministre, qui s'exprimait devant la commission sur les obligations climatiques de TotalEnergies en France.

"Le nucléaire, c'est une énergie décarbonée et que Total continue d'investir et dans les renouvelables et dans le nucléaire nous paraît une façon de sortir du fossile de manière accélérée", a ajouté le ministre.

"C'est une hypothèse qui est tout à fait acceptable", a-t-il encore souligné en rappelant qu'au Forum de Davos, le 19 janvier, le patron du groupe Patrick Pouyanné avait "proposé un appui financier à la relance du nucléaire en France".

Le PDG s'est dit favorable à la signature des contrats de long terme de fourniture d'électricité avec l'exploitant EDF qui doit faire face à un mur d'investissements dans le cadre du programme de construction nucléaire souhaité par l’État, qui peut aller jusqu'à 14 EPR2.

A Davos, M. Pouyanné avait répété qu'il était prêt à "signer des contrats de 15, 20 ans" pour "aider finalement à financer" de nouveaux réacteurs.

Installée à l'initiative du groupe écologiste au Sénat, cette commission, présidée par le LR Roger Karoutchi avec l'ancien candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot en rapporteur, a commencé ses travaux le 25 janvier.

Elle porte sur "les moyens mobilisés et mobilisables par l’État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France".

A ce sujet, Bruno Le Maire a défendu le rôle de TotalEnergies comme "atout en termes d'indépendance" pour l'approvisionnement du pays en gaz et en gazole, notamment pendant la crise énergétique, mais aussi pour la décarbonation. "TotalEnergies investit massivement dans les énergies renouvelables. (...) Ils sont, de ce point de vue-là mieux-disants que les autres majors anglo-saxonnes", a défendu le ministre.

"Il faut être lucide sur le fait que le capital, lui, est aujourd'hui détenu par 40% d'actionnaires américains" et "donc comprendre les contraintes" du groupe, a-t-il dit.

Interrogé sur l'attitude de l’État face au maintien du groupe dans les énergies fossiles, le ministre a cité des mesures comme le label ISR (investissement socialement responsable) et l'arrêt des garanties d'export pour les projets d'exploration d'énergies fossiles, montrant selon lui que le gouvernement "n'hésit[ait] pas (...) à prendre des décisions qui incitent davantage TotalEnergies à décarboner son activité".

"N’ayant de cesse de clamer que TotalEnergies était un +atout pour décarboner la France+, le Ministre de l'Économie a repris un par un les éléments de langage de la major pétro-gazière pour justifier son +business model+ climaticide et donner l’illusion d’une transition", a dénoncé Greenpeace dans un communiqué.