Venezuela : "Les ordres de Washington, ça suffit", affirme la présidente par intérim, sous pression de Donald Trump

Depuis son accession au pouvoir, Delcy Rodriguez, sous pression américaine, a signé des accords pétroliers avec les Etats-Unis, engagé une réforme législative etlibéré des prisonniers politiques.

Delcy Rodriguez à Caracas, au Venezuela, le 15 janvier 2026. ( AFP / FEDERICO PARRA )

"Assez des puissances étrangères". La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, qui est à la tête du pays depuis l'enlèvement du président Nicolas Maduro par l'armée américaine, a demandé à Donald Trump de cesser d'essayer de diriger la politique venezuelienne.

"Les ordres de Washington aux politiques vénézuéliens, ça suffit. Que ce soit la politique vénézuélienne qui résolve nos divergences et nos conflits internes. Assez des puissances étrangères", a-t-elle déclaré dans un message adressé aux travailleurs pétroliers de l'Etat d'Anzoategui (est).

"Il a coûté très cher à cette république d'avoir à faire face aux conséquences du fascisme et de l'extrémisme dans notre pays", s'est-elle exclamée.

Accords pétroliers

Delcy Rodriguez a été investie cheffe de l'Etat par intérim le 5 janvier, après la capture du président socialiste Nicolas Maduro par les Etats-Unis lors d'une opération militaire spectaculaire à Caracas. A la suite de quoi, Donald Trump avait annoncé que Washington entendait "dicter" les décisions du Venezuela jusqu'à nouvel ordre.

Depuis, sous pression américaine, elle a signé des accords pétroliers avec les Etats-Unis, engagé une réforme législative comprenant notamment une loi sur les hydrocarbures, libéré des prisonniers politiques et appelé à trouver des accords avec l'opposition.

La semaine dernière, la Maison Blanche, sans fixer de date, a annoncé vouloir inviter Delcy Rodriguez aux Etats-Unis, après un entretien téléphonique entre elle et Donald Trump et plusieurs déclarations élogieuses du président américain à son égard.