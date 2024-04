Le maintien des taux a un effet restrictif, selon Oddo BHF

(AOF) - "On pourrait penser que si la politique monétaire est maintenue en l’état, l’effet est quasi neutre sur l’économie. En réalité, l’effet est restrictif ". C’est ce qu’affirment Bruno Cavalier, chef économiste d‘Oddo BHF, et Fabien Bossy, économiste chez Oddo BHF. "Primo, cela prolonge l’impact des hausses de taux passées. Secundo, cela amène à revoir les perspectives de taux futurs ". "Maintenant que le marché repousse le pivot, les taux longs se sont retendus" et "les secteurs les plus sensibles aux conditions financières risquent d’en pâtir à nouveau".

"Quelles activités sont les plus exposées ? Le secteur résidentiel est en première ligne", selon les deux économistes. "L'activité tourne déjà au ralenti sur le marché des maisons existantes, tandis que sur le marché des maisons neuves, la confiance a rebondi ces derniers mois car les nouveaux acquéreurs espéraient pouvoir vite se refinancer à des taux plus bas". Ils soulignent que dans le segment des appartements, l'impact du resserrement monétaire est de plus en plus visible.

Les économistes ajoutent qu'un nouveau durcissement des conditions de financement fragiliserait la demande, et que des effets similaires seront aussi visibles sur le crédit à la consommation, qui dépend aussi des taux courts. Du côté des entreprises, toutes les dépenses d'investissements seront aussi plus coûteuses. La valorisation des marchés d'actions est à risque aussi, même si le lien avec les taux est loin d'être mécanique, et la remontée des taux peut enfin peser sur le bilan des banques (on se rappelle SVB).