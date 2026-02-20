Le luxe progresse, Moncler rassure sur la demande en Chine

Le luxe européen progresse en Bourse vendredi, dans le sillage du fabricant italien de doudounes haut de gamme Moncler MONC.MI , dont les résultats financiers publiés la veille ont relancé l'optimisme des investisseurs quant à la demande chinoise pour les produits du secteur.

Vers 8h50 GMT, le compartiment sectoriel du Stoxx 600

.STXLUXP prend 1,52%, tiré par un bond d'environ 10% pour Moncler, ses concurrents LVMH LVMH.PA , Hermès HRMS.PA ou encore Burberry BRBY.L emportant environ 2 à 3%.

Moncler a enregistré jeudi une hausse de 7% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre à taux de change constants, dépassant les attentes avec la forte croissance en Asie et dans les Amériques.

Les analystes de Jefferies, qui saluent dans une note un effort "olympique" pour le groupe italien, soulignent que si Moncler "s'est abstenu d'adopter le discours selon lequel les dépenses de l'industrie chinoise auraient augmenté de manière générale ces dernières semaines (...), certains peuvent le déduire".

"Nous nous attendons à ce que le débat des investisseurs se concentre sur les tendances plus encourageantes observées ces dernières semaines", ont-ils précisé.

Les analystes de JP Morgan soulignent quant à eux que "les commentaires positifs sur les échanges commerciaux actuels, (...), notamment compte tenu du fait que le Nouvel An chinois est toujours en cours, pourraient être interprétés de manière positive au niveau sectoriel, en particulier au vu des récentes inquiétudes concernant spécifiquement le cluster chinois".

"Nous nous attendons à une réaction positive généralisée des cours des actions dans l'ensemble du secteur du luxe."

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)