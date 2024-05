Le luxe dans le rouge : Burberry anticipe une semestre difficile

(AOF) - Les valeurs du luxe figurent parmi les plus fortes baisses au sein du CAC 40, suite à la publication de résultats annuels en baisse par Burberry, qui a en outre prévenu que le semestre en cours sera difficile. Kering, LVMH et Hermès perdent respectivement 1,71%, 1,64% et 1,78%. La société britannique de luxe (-2,86% à 1154,50 pence) affiche l'un des plus forts replis du FTSE 100. "L'exécution de notre plan dans un contexte de ralentissement de la demande de produits de luxe a été difficile", explique Jonathan Akeroyd, directeur général du groupe britannique.

La société a dégagé un bénéfice d'exploitation ajusté en repli de 34% ressortant à 418 millions de livres sur l'exercice 2024, clos fin mars. Les ventes ont reculé de 4% pour atteindre les 2,97 milliards de livres. Son bénéfice par action dilué ajusté s'est replié de 40% à 73,9 millions de livres. Le free cash flow a fléchi de 84% à 63 millions de livres.

UBS estime que les résultats de Burberry au second semestre de cet exercice 2023/2024 est moins mauvais qu'il ne le craignait. Le broker affirme que l'Ebit ajusté sur ce semestre s'est élevé à 195 millions de livres contre un consensus de 183 millions. Il est supérieur à la prévision d'UBS de 168 millions de livres. La marge EBIT ajustée du groupe est de 12,4% contre 11,8 % attendus et un consensus de 11%.

Les ventes du second semestre s'élèvent à 1,57 milliard de livres, soit une hausse de 1% par rapport aux consensus de 1,55 milliard de livres.

Dans le contexte d'un environnement extérieur encore incertain, Burberry s'attend à ce que le premier semestre de l'exercice 2024/2025 reste difficile.

Le chiffre d'affaires du commerce de gros devrait baisser d'environ 25% sur ce semestre. Burberry n'a pas donné plus de précisions à propos de ses perspectives.

Le groupe veut équilibrer ses investissements avec un contrôle rigoureux des coûts pour soutenir son ambition de croissance. Il anticipe des économies de coûts qui lui permettront de compenser l'impact de l'inflation au second semestre de cet exercice.

Sur la base des taux de change en vigueur au 25 avril 2024, Burberry table maintenant sur un effet de change négatif d'environ 30 millions de livres sterling sur son chiffre d'affaires et d'environ 20 millions de livres sterling sur son bénéfice d'exploitation ajusté au cours de cet exercice.