Le lobby minier brésilien Ibram revoit à la hausse ses perspectives d'investissement après une forte année 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Roberto Samora

L'association brésilienne de l'industrie minière Ibram a relevé mardi ses prévisions d'investissement sur cinq ans pour le secteur de 12,5 % par rapport à l'estimation de l'année dernière, car on s'attend à une augmentation des dépenses dans les projets de cuivre, d'engrais et de minéraux critiques.

L'Ibram représente des entreprises telles que Vale

VALE3.SA , Gerdau GGBR4.SA , ArcelorMittal MT.LU et Mosaic

MOS.N .

PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT

* L'Ibram estime que les investissements entre 2026 et 2030 s'élèveront à 76,9 milliards de dollars.

* Ce chiffre est en hausse par rapport aux 68,3 milliards de dollars prévus l'année dernière pour la période 2025-2029.

* Les minéraux essentiels devraient recevoir 21,3 milliards de dollars au cours de cette période, soit 15,2 % de plus que les estimations pour la période 2025-2029.

RÉSULTATS POUR 2025

* Les recettes du secteur ont atteint 298,8 milliards de reais (57,35 milliards de dollars) en 2025, soit une augmentation de 10,3 % par rapport à 2024, a déclaré l'Ibram.

* Les exportations ont totalisé 430,67 millions de tonnes métriques en 2025, soit une augmentation de 7,1 %, le minerai de fer représentant 416,4 millions de tonnes.

(1 $ = 5,2099 reais)