Le LME inflige une amende de 265 000 livres à Mizuho pour violation des règles

(Ajoute des détails, Mizuho pas de commentaire)

Le London Metal Exchange a déclaré vendredi qu'il avait infligé à une unité du groupe financier japonais Mizuho une amende de 265.000 livres (356.000 dollars) pour une violation des règles à la suite d'une enquête sur une mauvaise conduite présumée.

Mizuho Securities USA, un membre de catégorie 2 du LME, n'a pas déclaré les positions de gré à gré de deux de ses affiliés entre le 5 septembre 2022 et le 20 décembre 2024, a indiqué le LME dans un avis.

Les règles de la bourse exigent que les membres communiquent chaque semaine au LME des informations sur les activités de métaux de gré à gré de leurs clients, de leurs affiliés ou d'eux-mêmes.

Le fait que Mizuho n'ait pas soumis les positions de gré à gré à déclarer était dû à "une lacune dans son système et ses contrôles internes", en violation de ses obligations d'établir et de maintenir des systèmes de gestion des risques appropriés et adéquats, a déclaré le LME, ajoutant que Mizuho avait depuis lors mis en œuvre des mesures correctives.

L'amende fait partie d'un règlement avec Mizuho qui a été approuvé par le comité d'application de la LME, a déclaré l'avis du responsable de la surveillance du marché de la LME, Joe Morrison.

Mizuho s'est refusé à tout commentaire.

(1 $ = 0,7451 livre)