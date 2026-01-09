Le lien avec le Nasdaq de Singapour suscite l'intérêt, mais le seuil et la liquidité pourraient en limiter l'adoption

La SGX proposera une procédure accélérée de double cotation au Nasdaq à partir de la mi-2026

L'initiative vise à réduire les coûts de procédure et la complexité de la double cotation

Le seuil de la valeur de marché et la faible liquidité sont considérés comme des facteurs limitant l'adoption de la double cotation

Une initiative singapourienne visant à stimuler le marché des introductions en bourse grâce à une voie accélérée vers une double cotation au Nasdaq a suscité une réaction chaleureuse de la part des émetteurs potentiels, bien que les banquiers mettent en garde contre le manque de liquidité et le seuil élevé d'évaluation qui pourraient limiter le nombre d'inscriptions.

L'initiative, annoncée le 19 novembre , permettra aux entreprises de s'inscrire simultanément à la Bourse de Singapour

SGX.SI et au Nasdaq NDAQ.O en utilisant un seul prospectus dans leur demande, ce qui réduira le coût et la complexité d'une deuxième cotation que les entreprises recherchent principalement pour accéder aux capitaux d'une base d'investisseurs plus large.

Décrit par le Nasdaq comme "le premier du genre", le plan devrait entrer en vigueur à la mi-2026. Il fait suite à des abattements fiscaux et à d'autres mesures prises au cours de l'année écoulée par une ville-État qui s'efforce de séduire les entreprises d'Asie du Sud-Est, tout en courtisant les émetteurs mondiaux, afin de rattraper son rival régional, Hong Kong.

Ces mesures commencent à avoir un impact, car les introductions en bourse à Singapour ont levé environ 2,15 milliards de dollars en 2025, soit le montant le plus élevé depuis 2017. Néanmoins, ce chiffre est à comparer aux 37,2 milliards de dollars de Hong Kong, la meilleure performance depuis 2021, selon les données du LSEG.

Après avoir regardé Hong Kong expérimenter un boom des introductions en bourse alimenté par l'IA au cours des deux dernières années, Singapour mise sur le cachet du Nasdaq pour l'aider à regagner du terrain et à consolider son rôle de plaque tournante régionale pour les entreprises en croissance à la recherche de capitaux mondiaux.

La société Carro , basée à Singapour et soutenue par l'investisseur public Temasek TEM.UL et l'investisseur technologique japonais SoftBank Group 9984.T , s'est félicitée de ce rapprochement. Le marché de l'automobile vise une introduction en bourse aux États-Unis avec une évaluation de plus de 3 milliards de dollars, a rapporté Reuters .

"Notre hésitation pour une double cotation a toujours été la complexité et la nécessité de traiter avec deux régulateurs lors d'une introduction en bourse", a déclaré le cofondateur et directeur général Aaron Tan à Reuters.

La plateforme d'échange de voitures d'occasion Carsome , basée en Malaisie, a qualifié l'initiative de "constructive".

"Une structure qui rationalise les cotations transfrontalières incitera naturellement les entreprises à réévaluer les options qui s'offrent à elles", a déclaré Eric Cheng, cofondateur et directeur général de Carsome.

Funding Societies , une plateforme régionale de financement numérique pour les petites entreprises, basée à Singapour, a déclaré que l'association pourrait offrir aux startups d'Asie du Sud-Est un moyen d'être cotées aux États-Unis, ce qui serait autrement hors de portée.

Le directeur général de Hummingbird Bioscience, basé à Singapour, Piers Ingram, a déclaré à Reuters que cette initiative était "un pont" qui ouvrirait la voie à des investisseurs scientifiques aux États-Unis et en Asie.

Les quatre entreprises ont refusé de donner des précisions sur leurs projets d'introduction en bourse.

SEUIL ÉLEVÉ, FAIBLE LIQUIDITÉ

Baptisée "Global Listing Board", cette initiative permettra aux entreprises dont la valeur de marché est d'au moins 2 milliards de dollars singapouriens (1,55 milliard de dollars) de préparer un seul prospectus pour la SGX et le Nasdaq, avec un examen coordonné remplaçant deux processus distincts.

À titre de comparaison, une cotation secondaire sur le marché principal de Hong Kong requiert une évaluation d'au moins 3 milliards de dollars HK (385 millions de dollars), ainsi que diverses autres conditions.

Ce seuil plus élevé reflète la qualité des entreprises ciblées par SGX et Nasdaq, mais limite également les candidats potentiels aux entreprises de croissance établies, selon les banquiers.

Environ huit entreprises technologiques d'Asie du Sud-Est atteignent ce seuil, et deux ou trois autres sont potentiellement sur le point de l'atteindre, a déclaré Roshan Raj, associé chez RedSeer Strategy Consultants.

Le seuil est "suffisamment important pour soutenir des volumes d'échanges et une liquidité significatifs sur les deux marchés", a déclaré Pol de Win, responsable des ventes mondiales et de l'origination à la SGX.

Bob McCooey, vice-président de Nasdaq, a déclaré que le Global Listing Board "créera une valeur significative pour la région et facilitera un marché mondial".

Si les candidats d'Asie du Sud-Est bénéficieront d'une plus grande reconnaissance régionale à Singapour, la ville-État devra néanmoins les persuader de s'inscrire sur un marché caractérisé depuis longtemps par une faible liquidité, selon les banquiers.

Le chiffre d'affaires quotidien moyen était d'environ 1,39 milliard de dollars en novembre, contre 29 milliards de dollars à Hong Kong, selon les derniers chiffres.

Singapour a pris des mesures pour stimuler la liquidité, comme la création d'un fonds de près de 4 milliards de dollars pour soutenir les gestionnaires d'investissement qui se concentrent sur les actions de petite et moyenne capitalisation.

L'initiative de double cotation est une étape positive, mais son "impact plus large dépendra du flux de transactions initiales, du soutien de la liquidité et de l'assouplissement éventuel des seuils par les autorités de régulation de Singapour", a déclaré Tay Hwee Ling, responsable des services de marchés de capitaux chez Deloitte Asie du Sud-Est.

Un porte-parole de l'Autorité monétaire de Singapour a déclaré que la MAS travaillait avec la SGX sur un cadre réglementaire rationalisé pour ceux qui cherchent à s'inscrire sur le Global Listing Board, tandis que M. de Win de la SGX a déclaré que le succès et la transformation nécessitaient un effort de l'ensemble de l'industrie.

"SGX travaille en étroite collaboration avec les agences gouvernementales de Singapour et les acteurs du marché sur une approche globale qui renforce l'offre, stimule la demande et construit un écosystème favorable aux entreprises avec une gouvernance solide", a déclaré M. de Win.

(1 $ = 1,2803 dollar de Singapour) (1 $ = 7,7883 dollars de Hong Kong)