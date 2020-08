Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Liban soumis à 2 semaines de confinement à cause du coronavirus Reuters • 17/08/2020 à 09:31









BEYROUTH, 17 août (Reuters) - Le Liban devra être soumis à un confinement général pendant deux semaines après une flambée de cas de contaminations au coronavirus, a déclaré lundi le ministre de la Santé du gouvernement intérimaire. "Nous déclarons aujourd'hui l'état d'urgence médicale et nous devons prendre le courage de fermer le pays pendant deux semaines", a dit Hamad Hassan à la radio Voice of Lebanon. Dimanche, le Liban a fait état d'un record de 439 nouvelles contaminations au coronavirus en 24 heures. (Tom Perry, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.