Le Liban a besoin d'une aide financière internationale-ministre

BEYROUTH, 6 août (Reuters) - Les capacités de financement de l'Etat libanais et de la banque centrale face aux conséquences de l'explosion de mardi sont "très limitées" et le pays aura besoin d'une aide financière internationale, a déclaré jeudi le ministre de l'Economie. "La capacité de l'Etat est très limitée, tout comme celles de la banque centrale et des banques. Nous ne nageons pas dans les dollars", a dit Raoul Nehme à la chaîne de télévision Sky News Arabia. Il a ajouté que de nombreux pays avaient proposé leur aide, à hauteur de plusieurs milliards de dollars. L'explosion de mardi sur le port de Beyrouth a fait au moins 137 morts, près de 5.000 blessés et quelque 250.000 sans-abri. La catastrophe frappe un pays déjà plongé dans l'une des pires crises économiques de son histoire et qui a sollicité l'aide du Fonds monétaire international (FMI) sans être parvenu pour l'instant à un accord. (Ellen Francis, version française Marc Angrand)

