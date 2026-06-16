Le lancement des options SpaceX suscite une demande record, les investisseurs se ruant sur les actions du secteur des fusées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon les données de Trade Alert, environ 1,8 million de contrats ont été négociés

* Les flux haussiers dominent; les options d'achat dépassent les options de vente dans un rapport de 1,3 pour 1

* Les options SpaceX se classent au troisième rang des contrats les plus négociés parmi ceux portant sur une seule entreprise

(Mise à jour des données de transactions dans l'ensemble du texte, ajout du titre officiel avec un commentaire au paragraphe 3; ajout d'un commentaire aux paragraphes 15 et 16) par Saqib Iqbal Ahmed et Laura Matthews

Les échanges sur les options SpaceX

SPCX.O ont démarré mardi avec un volume record et une activité haussière dominante, soulignant la forte demande des investisseurs pour un nouveau moyen de parier sur l’avenir de la société aérospatiale d’Elon Musk, .

Quelque 1,8 million de contrats SpaceX ont été négociés mardi, dépassant largement les débuts des options sur Meta Platforms ( META.O — alors connue sous le nom de Facebook) en 2012, qui détenaient jusqu’alors le record de volume pour un premier jour avec environ 365 000 contrats, selon les données de Trade Alert.

"Nous n’avons jamais rien vu de tel", a déclaré Henry Schwartz, vice-président chargé de l’analyse des marchés dérivés chez Cboe Global Markets.

Même si l’on s’attendait à ce que les options sur SpaceX soient très prisées, le volume des transactions n’en reste pas moins "impressionnant", a ajouté Schwartz.

En valeur, environ 2,8 milliards de dollars de primes d’options SpaceX ont été échangées.

"Le volume précoce des options laisse présager un nouveau succès pour SpaceX", a déclaré Seth Hickle, directeur des investissements chez Mindset Wealth Management.

Les options confèrent à leurs détenteurs le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre des actions du fabricant de fusées et de vaisseaux spatiaux à un prix prédéterminé et dans un délai défini. Elles offrent aux investisseurs un moyen peu coûteux de s’exposer au titre d’une entreprise et peuvent être utilisées pour se couvrir contre le risque ou pour spéculer sur les fluctuations de cours.

"Les investisseurs continuent de rechercher le potentiel de hausse des valeurs à fort bêta liées à l’IA et au secteur spatial", a déclaré Chris Murphy, co-responsable de la stratégie sur les produits dérivés chez Susquehanna, un teneur de marché, soulignant le flux important d’options sur SpaceX.

Selon les données de Trade Alert, les options d’achat sur SpaceX sont 1,3 fois plus nombreuses que les options de vente.

Les options d’achat confèrent à l’acheteur le droit d’acheter une action à un prix fixé avant une date donnée, tandis que les options de vente lui donnent le droit de vendre à un prix fixé.

La demande d’options s’est orientée vers les options d’achat (call), a déclaré Brent Kochuba, fondateur du service d’analyse d’options SpotGamma, ajoutant que cela avait probablement contribué à faire grimper le cours de l’action en début de séance.

Une forte hausse du volume des options peut parfois entraîner des fluctuations du cours de l’action sous-jacente, car les courtiers en options, qui facilitent les transactions en prenant la contrepartie des opérations sur options, achètent et vendent des actions pour couvrir leur propre risque.

Les courtiers ayant vendu des options d’achat sur SpaceX devraient acheter des quantités croissantes d’actions SpaceX pour se prémunir contre une hausse du cours, ce qui ferait grimper le titre — une dynamique connue sous le nom de "gamma squeeze".

Tesla, autre chouchou du marché des options, est connu pour avoir déjà connu des "gamma squeezes", ont indiqué les analystes.

Une transaction a particulièrement retenu l’attention mardi: l’achat d’une importante couverture sur des contrats de septembre, destinée à se prémunir contre une chute du titre sous la barre des 205 dollars d’ici septembre. Le titre cotait dernièrement à 201,80 dollars.

Compte tenu du moment choisi, cette opération reflète probablement une protection contre la baisse en prévision de la levée des restrictions de cession (lock-up) sur certaines actions issues de l'introduction en bourse , prévue en août, a déclaré Murphy de Susquehanna.

FORTE DEMANDE

Les options sur SpaceX figuraient mardi au troisième rang des contrats les plus négociés parmi les sociétés individuelles, devancées uniquement par celles de Tesla TSLA.O et de Nvidia

NVDA.O , selon les données de Trade Alert. La bonne performance des options SpaceX fait suite à une entrée en bourse réussie vendredi, lorsque les actions de la société ont bondi de plus de 25%.

D'après les données de transactions de la bourse, les flux d'options observés mardi semblaient principalement le fait des investisseurs particuliers, a déclaré Schwartz, de Cboe. Rocky Fishman, fondateur d’Asym 500, une société fournissant des données et des analyses sur le marché des options, a déclaré que SpaceX était "en passe de développer l’un des écosystèmes de produits dérivés les plus riches du marché boursier d’une action unique". "Le volume élevé des actions, une base d’investisseurs qui recoupe celle de Tesla – où les options sont très présentes – et la demande de couverture sont autant de raisons de s’attendre à des volumes d’options très élevés sur SpaceX dès le départ", a indiqué Fishman dans une note.

L'action SpaceX a grimpé de plus de 14% mardi , portant sa capitalisation boursière au-delà de celle d'Amazon.com et, brièvement, au-dessus de celle de Microsoft, ce qui la classe parmi les cinq entreprises les plus valorisées quelques jours seulement après son entrée en bourse retentissante.