Le laboratoire de puces imec nomme un nouveau directeur général dans le cadre d'une transition axée sur l'IA

Le centre belge de recherche sur les puces imec va nommer Patrick Vandenameele au poste de directeur général, l'actuel directeur général Luc Van den hove devenant président du conseil d'administration, a déclaré l'entreprise à Reuters lundi.

La société belge imec, l'une des plus grandes entreprises de recherche et de développement de semi-conducteurs au monde, a procédé à ce changement pour s'adapter à l'évolution des exigences de l'intelligence artificielle (IA) dans la fabrication des puces, a déclaré M. Vandenameele lors d'une interview.

L'influence croissante de l'IA redéfinit les priorités de l'entreprise, qui cherche à renforcer ses liens avec les fournisseurs d'informatique en nuage.

Amazon.com (AMZN.O), Microsoft (MSFT.O), Meta (META.O), et Alphabet's Google (GOOGL.O), connus sous le nom d'hyperscalers, contrôlent environ la moitié de la capacité mondiale des centres de données et augmentent rapidement leur part de marché avec la montée en puissance de l'IA.

Ce boom de l'IA a créé une demande de nouvelles puces plus efficaces pour remplir leurs centres de données de plusieurs milliards de dollars.

"Ils recherchent des solutions pour accroître et étendre leurs capacités, tout en conservant un équilibre énergétique durable. La puissance est le problème clé dans ce cas", a déclaré M. Vandenameele.

L'imec belge associe les outils les plus avancés et les plus coûteux de fabricants tels qu'ASML ASML.AS et Applied Materials AMAT.O à des fabricants de puces et à des concepteurs tels que TSMC 2330.TW , Nvidia NVDA.O , Apple et Google.

LOI SUR LE CAPITAL-RISQUE ET LES PUCES

M. Vandenameele, âgé de 52 ans, a commencé sa carrière à l'imec dans les années 1990, cofondant quatre start-ups, dont trois basées sur la technologie de l'imec, avant d'occuper des postes de direction dans des entreprises telles que Qorvo QRVO.O et Huawei.

QRVO.O et Huawei.

Sous sa direction, l'entreprise prévoit de lancer davantage d'entreprises dérivées basées sur sa technologie. Elle donnera aux jeunes entreprises un accès plus rapide à ses lignes de fabrication de puces et aidera les entreprises européennes de haute technologie à surmonter les obstacles liés au financement et à la fabrication, a-t-il déclaré.

"Pour ces petites entreprises, la barrière d'accès aux technologies de pointe est généralement très élevée, car elles doivent rivaliser avec de grandes sociétés pour accéder à ces fabs", a déclaré M. Vandenameele.

Le laboratoire basé en Belgique construit une ligne pilote de puces de moins de 2 nanomètres, grâce à un financement de 2,5 milliards d'euros (2,9 milliards de dollars) provenant de l'acte de l'Union européenne, afin de permettre aux entreprises technologiques européennes d'accéder à une technologie de fabrication qui serait autrement inaccessible d'un point de vue économique.

L'organisme de recherche est étroitement associé au fabricant d'équipements de lithographie de pointe ASML

ASML.AS , qui a été fondé la même année de l'autre côté de la frontière néerlandaise, à Veldhoven.

