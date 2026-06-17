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Le laboratoire d'IA Odyssey évalué à 1,45 milliard de dollars lors de son dernier tour de table
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 18:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du paragraphe 2)

Le laboratoire d'IA Odyssey a annoncé mercredi avoir levé 310 millions de dollars lors d'un tour de table qui l'a valorisé à 1,45 milliard de dollars.

Ce tour de table de série B a été mené par Natural Capital, avec la participation d’Amazon, d’AMD Ventures, de GV, d’EQT, d’IQT et d’autres investisseurs. “Ces dernières années ont été marquées par des avancées majeures en matière d’évolutivité, d’interactivité, de multimodalité et de précision physique, et le domaine progresse désormais à un rythme extrêmement rapide”, a déclaré Oliver Cameron, cofondateur et directeur général d’Odyssey.

Odyssey est un laboratoire d’IA qui développe des systèmes capables d’apprendre à prédire et à interagir avec le monde.

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