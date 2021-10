Le label " relance " franchit les 200 fonds labellisés

(NEWSManagers.com) - Le ministère de l'Economie a annoncé que le seuil des 200 fonds labellisés " relance " avait été atteint. Plus de la moitié des 201 fonds labellisés peuvent ainsi être souscrits dans le cadre des supports d' épargne usuels, qu' il s' agisse du PEA, PEA-PME, de l' épargne salariale et de l' épargne, ou encore de l' assurance-vie, avec un tiers des fonds labellisés accessibles en sous-jacent d' unités de compte.

L' ensemble des fonds labellisés relance est investi à ce jour pour plus de 16 milliards d' euros en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les entreprises françaises. Totalisant un encours sous gestion de 22,4 milliards d' euros, les fonds labellisés sont investis à 72 % dans des entreprises françaises et à 52 % dans des PME et ETI. " Ils ont d' ores et déjà participé à plus de 300 opérations d' augmentation de capital et introductions en Bourse, apportant ainsi des ressources nouvelles aux entreprises de leur portefeuille " , précise Bercy.