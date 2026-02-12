Le Kremlin confirme que la Russie a bloqué WhatsApp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Kremlin a déclaré jeudi que la Russie a bloqué le service de messagerie WhatsApp de Meta
META.O et suggéré que les gens utilisent MAX, une nouvelle plateforme soutenue par l'Etat, à la place.
