Le Kremlin confirme que la Russie a bloqué WhatsApp

Le Kremlin a déclaré jeudi que la Russie a bloqué le service de messagerie WhatsApp de Meta

META.O et suggéré que les gens utilisent MAX, une nouvelle plateforme soutenue par l'Etat, à la place.