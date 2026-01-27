Le KOSPI sud-coréen affiche sa plus forte hausse en 3 semaines, les investisseurs achetant la baisse des droits de douane de Trump

(Reprises après la fermeture de la transaction sur le marché intérieur du KOSPI) par Cynthia Kim et Joyce Lee

Les actions sud-coréennes ont fait leur plus grand bond quotidien en trois semaines mardi, alors que le boom mondial de l'intelligence artificielle a entraîné un fort rallye technologique, atténuant la menace du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane plus élevés de 25 % sur les marchandises coréennes.

Lundi, M. Trump a déclaré qu'il augmentait les droits de douane sur les importations sud-coréennes d'automobiles, de bois de construction et de produits pharmaceutiques aux États-Unis, les faisant passer de 15 % à 25 %, accusant l'assemblée législative du pays de "ne pas respecter" l'accord commercial conclu avec Washington.

La nouvelle a d'abord fait baisser l'indice de référence KOSPI .KS11 de 1 %, mais cela n'a fait qu'attirer les acheteurs à la recherche d'une exposition au marché le plus performant d'Asie en 2025, un titre qu'il a obtenu grâce à la demande croissante dans les secteurs technologiques, stimulée par l'intelligence artificielle.

Mardi, cette euphorie technologique a permis à l'indice de gagner 135,26 points, soit 2,73 %, pour clôturer à 5 084,85, sa plus forte hausse en une journée depuis le 5 janvier.

Les plus fortes hausses ont été enregistrées par Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , les deux fabricants de puces qui dominent le marché des puces mémoires essentielles pour les centres de données liés à l'intelligence artificielle. Samsung a augmenté de 4,87 %, tandis que SK Hynix a grimpé de 8,70 % pour atteindre un niveau record.

Les constructeurs automobiles sud-coréens ont récupéré leurs pertes initiales, les actions de Hyundai Motor 005380.KS ayant clôturé en baisse de 0,81 %. La société sœur Kia Corp

000270.KS a terminé en baisse de 1,1% après avoir chuté de 6% plus tôt. Hyundai Mobis 012330.KS a baissé de 1,1% après avoir perdu jusqu'à 5,7% intraday.

Le won KRW= était en baisse de 0,3% à 1.447,9 pour un dollar à 0832 GMT, retraçant également des pertes initiales de 0,6%, venant d'un plus haut de près d'un mois atteint lundi.

"Certains investisseurs ont pris aujourd'hui comme une opportunité d'acheter sur le creux de la vague, car beaucoup de ceux qui ont manqué le récent rallye attendaient une sorte de correction", a déclaré Lee Sung-hoon, un analyste de Kiwoom Securities.

"Les participants au marché sont bien conscients de la manière dont les situations politiques liées aux droits de douane se déroulent, de sorte que peu d'entre eux considèrent qu'il s'agit d'une situation qui pourrait réellement nuire aux bénéfices des entreprises."

La Corée du Sud s'est empressée mardi d'assurer aux États-Unis qu'elle restait déterminée à mettre en œuvre un accord commercial, et a annoncé son intention d'envoyer bientôt un envoyé commercial de haut niveau à Washington pour rencontrer le représentant américain au commerce, Jamieson Greer.

La date d'entrée en vigueur de la menace de hausse des droits de douane de M. Trump n'a pas été précisée dans l'immédiat, pas plus que les raisons qui ont déclenché la directive du président américain.