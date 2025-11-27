Le Kenya Wildlife Service rejette les inquiétudes relatives à la migration des gnous liées à un hôtel de luxe

Le Kenya Wildlife Service a rejeté jeudi les allégations selon lesquelles un nouvel hôtel de luxe Ritz-Carlton bloquerait un couloir de migration des gnous entre la réserve kenyane de Maasai Mara et le parc national tanzanien de Serengeti.

En août, un militant kényan a intenté une action en justice pour empêcher l'ouverture de l'hôtel, dont le prix de la nuitée commence à 3 500 dollars par personne. Bien que l'hôtel ait été autorisé à ouvrir ses portes, l'action en justice est toujours en cours.

L'affaire a suscité un vif débat au Kenya, qui dépend fortement du tourisme, sur l'accès aux bénéfices de l'industrie.

Dans un communiqué publié jeudi sur son compte officiel X, le KWS a déclaré que les données de surveillance indiquaient que la propriété du Ritz-Carlton "n'était pas située à l'intérieur des couloirs de migration des gnous, qu'elle ne les obstruait pas et qu'elle n'interférait pas avec ces couloirs".

"Les gnous migrateurs utilisent toute la largeur de la frontière entre le Kenya et la Tanzanie à l'intérieur de la réserve (d'une largeur d'environ 68 km), sans itinéraire ou corridor préférentiel spécifique", a déclaré le KWS.

Marriott International MAR.O , qui possède le Ritz-Carlton, a déclaré que le promoteur local du projet, Lazizi Mara Limited, avait obtenu toutes les autorisations nécessaires pour l'hôtel. Lazizi a déclaré qu'une étude d'impact sur l'environnement avait établi que le site n'était pas un point de passage pour la faune.

L'hôtel n'est que le dernier épisode en date d'un conflit plus large concernant l'industrie du tourisme animalier en Afrique de l'Est.

Au Kenya, les habitants se sont plaints de ce qu'ils considèrent comme des accaparements de terres par de riches investisseurs. En Tanzanie, des manifestations contre l'expulsion de dizaines de milliers de Massaïs pour faire place à des pavillons de chasse ont donné lieu à des affrontements meurtriers avec la police.

Selon une étude de l'université de Manchester publiée en août , les efforts déployés par certains pays africains pour attirer le tourisme de luxe n'ont eu que des retombées limitées pour les communautés locales et ont même aggravé les inégalités.

Les centres de villégiature tout compris sont souvent coupés de la vie locale, n'embauchent que peu de travailleurs locaux et empêchent les touristes de dépenser dans les communautés avoisinantes en leur fournissant tout sur place, indique la recherche publiée dans African Studies Review.