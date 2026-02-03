Le KCC estime à 6,7 milliards de dollars les pertes assurées à la suite de la tempête hivernale

Les pertes assurées par des particuliers à la suite de la récente tempête hivernale sont estimées à 6,7 milliards de dollars, a déclaré mardi la société de modélisation des risques de catastrophe Karen Clark and Company.

Une importante tempête hivernale a balayé une partie de l'est et du sud des États-Unis en janvier, apportant de fortes chutes de neige, du grésil et des pluies verglaçantes qui ont provoqué des pannes d'électricité, créé des conditions de conduite périlleuses et perturbé les vols.

Selon les analystes de la société de courtage UBS, les pertes assurées dues à cette tempête en font l'une des plus meurtrières de ces dernières années, l'événement comparable le plus proche étant la tempête de l'hiver 2021.

La tempête de l'hiver 2021 a entraîné des pertes catastrophiques de l'ordre de 15 à 20 milliards de dollars pour le secteur de l'assurance. Les pertes dues aux catastrophes ont fortement augmenté ces dernières années, pesant sur les bénéfices du secteur, car les assureurs doivent faire face à des paiements importants pour les dommages matériels, les interruptions d'activité et les réclamations en responsabilité civile.

Selon une étude de Swiss Re, les pertes annuelles assurées au niveau mondial à la suite de catastrophes naturelles devraient atteindre 107 milliards de dollars en 2025, sous l'effet des incendies de Los Angeles et des violentes tempêtes de convection dans certaines régions des États-Unis.

Qualifiant la tempête de janvier d'"historique", le président Donald Trump a approuvé des déclarations fédérales d'urgence pour une douzaine d'États, principalement dans le centre du Sud. Dix-sept États et le district de Columbia ont également déclaré des urgences météorologiques.

"La glace a abattu des arbres et des lignes électriques, ce qui a provoqué des coupures de courant généralisées de l'est du Texas au Kentucky, ainsi que dans le sud du Nouveau-Mexique", a déclaré KCC dans son estimation éclair de la tempête.

"Les taux les plus élevés de coupures de courant par client ont été enregistrés dans une zone allant du nord de la Louisiane au nord du Mississippi et à l'ouest du Tennessee

L'entreprise a également signalé des dégâts dus à l'éclatement de canalisations, en particulier dans les États du sud et du sud-est, où les bâtiments sont généralement moins bien équipés pour résister au froid extrême.

Selon KCC, la tempête a causé des dommages et des pertes assurées dans plus de 30 États, les pertes les plus importantes étant estimées au Texas et au Tennessee.