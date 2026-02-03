 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le KCC estime à 6,7 milliards de dollars les pertes assurées à la suite de la tempête hivernale
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 14:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les pertes assurées par des particuliers à la suite de la récente tempête hivernale sont estimées à 6,7 milliards de dollars, a déclaré mardi la société de modélisation des risques de catastrophe Karen Clark and Company.

Une importante tempête hivernale a balayé une partie de l'est et du sud des États-Unis en janvier, apportant de fortes chutes de neige, du grésil et des pluies verglaçantes qui ont provoqué des pannes d'électricité, créé des conditions de conduite périlleuses et perturbé les vols.

Selon les analystes de la société de courtage UBS, les pertes assurées dues à cette tempête en font l'une des plus meurtrières de ces dernières années, l'événement comparable le plus proche étant la tempête de l'hiver 2021.

La tempête de l'hiver 2021 a entraîné des pertes catastrophiques de l'ordre de 15 à 20 milliards de dollars pour le secteur de l'assurance. Les pertes dues aux catastrophes ont fortement augmenté ces dernières années, pesant sur les bénéfices du secteur, car les assureurs doivent faire face à des paiements importants pour les dommages matériels, les interruptions d'activité et les réclamations en responsabilité civile.

Selon une étude de Swiss Re, les pertes annuelles assurées au niveau mondial à la suite de catastrophes naturelles devraient atteindre 107 milliards de dollars en 2025, sous l'effet des incendies de Los Angeles et des violentes tempêtes de convection dans certaines régions des États-Unis.

Qualifiant la tempête de janvier d'"historique", le président Donald Trump a approuvé des déclarations fédérales d'urgence pour une douzaine d'États, principalement dans le centre du Sud. Dix-sept États et le district de Columbia ont également déclaré des urgences météorologiques.

"La glace a abattu des arbres et des lignes électriques, ce qui a provoqué des coupures de courant généralisées de l'est du Texas au Kentucky, ainsi que dans le sud du Nouveau-Mexique", a déclaré KCC dans son estimation éclair de la tempête.

"Les taux les plus élevés de coupures de courant par client ont été enregistrés dans une zone allant du nord de la Louisiane au nord du Mississippi et à l'ouest du Tennessee

L'entreprise a également signalé des dégâts dus à l'éclatement de canalisations, en particulier dans les États du sud et du sud-est, où les bâtiments sont généralement moins bien équipés pour résister au froid extrême.

Selon KCC, la tempête a causé des dommages et des pertes assurées dans plus de 30 États, les pertes les plus importantes étant estimées au Texas et au Tennessee.

Environnement
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente du CIO Kirsty Coventry a présidé lundi la 145e session de l'organisation du CIO. ( AFP / Daniel MUÑOZ )
    "Concentrons-nous" sur le sport, cap fixé par Coventry au CIO
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:39 

    Sept mois après avoir pris les rênes du Comité international olympique, Kirsty Coventry lui a fixé mardi un premier cap: se "concentrer" sur le sport, donc sur l'avenir des Jeux, le plus loin possible de la politique. "Nous ne pouvons pas être tout pour tout le ... Lire la suite

  • Des Palestiniens de Gaza rentrant d'Egypte descendent d'un bus à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 2 février 2026 ( AFP / Bashar Taleb )
    Emus aux larmes, de premiers Palestiniens de Gaza rentrent d'Egypte
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:15 

    En larmes, ils étreignent longuement leurs proches, se fraient un chemin dans la cohue: une dizaine de Palestiniens ont regagné la bande de Gaza en ruines, après la réouverture très limitée du poste-frontière de Rafah avec l'Egypte. La joie se mêle à l'émotion ... Lire la suite

  • Marius Borg Høiby, le fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, le 16 juin 2022 à Oslo ( NTB / Håkon Mosvold Larsen )
    Norvège: jugé pour viols, le fils de la princesse Mette-Marit plaide non coupable
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:14 

    Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, a plaidé non coupable des accusations de viols mardi au premier jour d'un procès retentissant qui plonge la famille royale dans l'embarras. Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère ... Lire la suite

  • Kevin Thozet, Membre du comité dinvestissement de Carmignac. (Crédits: DR)
    BCE : statu quo attendu et euros sous surveillance
    information fournie par Carmignac 03.02.2026 14:12 

    par Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac Dans la continuité de l'orientation adoptée depuis le second semestre 2025, la Banque centrale européenne devrait laisser ses taux directeurs inchangés lors de sa réunion du 5 février, avec un taux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank