Le Kazakhstan annonce une baisse de la production à Tengiz suite à une « interruption opérationnelle », mais celle-ci est en train de se redresser

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La production du gisement pétrolier de Tengiz a temporairement baissé le 28 mai en raison d'une « interruption opérationnelle », a indiqué le ministère de l'Énergie du Kazakhstan.
Le ministère a ajouté que la production pétrolière est en cours de rétablissement et qu'il n'y a aucun risque pour l'environnement ou le personnel.
La production de pétrole du gisement de Tengiz, le plus grand du Kazakhstan, dirigé par Chevron ( CVX.N ), a fortement chuté le 26 mai à la suite d'un accident, ont déclaré vendredi deux sources du secteur à Reuters.
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