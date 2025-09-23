Le Kansas, TerraPower et Evergy signent un accord pour explorer des sites de réacteurs nucléaires et de stockage d'énergie

Le ministère du Commerce du Kansas, TerraPower, soutenu par Bill Gates, et Evergy EVRG.O ont signé mardi un protocole d'accord pour explorer les sites d'un projet de réacteur nucléaire et d'une centrale de stockage d'énergie, dans un contexte de forte demande d'électricité.

L'énergie nucléaire américaine gagne du terrain après des décennies de stagnation, alimentée par l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données gourmands en énergie et par l'électrification des transports et des industries manufacturières.

Fin mai, le président Donald Trump a signé des décrets ordonnant à la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis de rationaliser les réglementations et d'accélérer les processus d'autorisation pour les réacteurs et les centrales électriques.

Les entreprises ont l'intention d'évaluer les caractéristiques spécifiques du site pour une éventuelle centrale nucléaire avancée et d'évaluer la conception technique de la technologie phare de TerraPower, y compris sa capacité à soutenir les clients d'Evergy.

Evergy dessert 1,7 million de clients dans le Kansas et le Missouri.

La technologie Natrium de TerraPower est un réacteur rapide de 345 mégawatts électriques (MWe) refroidi au sodium, associé à un système de stockage d'énergie à base de sels fondus. Le système de stockage peut augmenter la puissance du réacteur jusqu'à 500 MW pendant les périodes de forte demande tout en maintenant une production de base régulière.

En juin, TerraPower a obtenu un financement de 650 millions de dollars, avec des contributions du fondateur Bill Gates et de la branche de capital-risque du fabricant de puces Nvidia

NVDA.O .