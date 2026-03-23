Le jury d'un procès pour addiction aux médias sociaux explique au juge qu'il a du mal à parvenir à un consensus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur l'affaire au paragraphe 4, changement de la mention de provenance à LOS ANGELES) par Dan Fastenberg et Courtney Rozen

Le jury du procès sur l'addiction aux médias sociaux à Los Angeles a déclaré lundi au juge qu'il avait du mal à trouver un consensus avec l'un des accusés.

Les accusés sont Google et Meta, mais le jury n'a pas précisé lequel des deux.

La juge Carolyn B. Kuhl a déclaré que le jury devait parvenir à un verdict s'il le pouvait, ajoutant que l'affaire devrait être rejugée avec un nouveau groupe de jurés s'il ne parvenait pas à un accord. Le jury délibère depuis plus d'une semaine dans un procès qui concerne une jeune femme qui a déclaré qu'elle était devenue dépendante de YouTube de Google et d'Instagram de Meta à un jeune âge. L'issue de son procès pourrait influencer des milliers de procès similaires intentés contre les entreprises technologiques par des parents, des procureurs généraux et des districts scolaires.