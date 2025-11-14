Le juge texan chargé de l'affaire du Tylenol ne bloque pas le versement de 398 millions de dollars de dividendes par Kenvue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La société a prévu de verser le dividende le 26 novembre

*

Selon Ken Paxton, Kenvue a dissimulé les risques du Tylenol pour les enfants lorsqu'il est pris pendant la grossesse

*

Kenvue, Johnson & Johnson, les médecins disent que le Tylenol est sans danger

(Mise à jour de l'article pour attribuer la décision à l'ordonnance du juge, et non aux avocats, dans les paragraphes 1 et 4; mise à jour avec le juge refusant la demande de marketing dans le paragraphe 6) par Sheila Dang, Jonathan Stempel et Tom Hals

Un juge du Texas a autorisé Kenvue KVUE.N à verser un dividende de 398 millions de dollars à ses actionnaires ce mois-ci, une victoire pour l'entreprise américaine de santé grand public dans une bataille juridique politiquement chargée sur la sécurité de l'utilisation du Tylenol pendant la grossesse.

Le 28 octobre, le procureur général du Texas , Ken Paxton, un républicain qui brigue un siège au Sénat des États-Unis en 2026, a intenté une action en justice contre la société Kenvue, basée à Summit, dans le New Jersey, l'accusant d'avoir dissimulé des risques d'autisme et d'autres risques pour les enfants lorsque les femmes enceintes utilisent du Tylenol.

L'action en justice demandait une ordonnance empêchant Kenvue de payer le dividende du 26 novembre afin de préserver l'argent pour les actions en justice et de s'abstenir de commercialiser le Tylenol comme étant sans danger pour les femmes enceintes.

La juge LeAnn Rafferty a conclu qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la demande de dividendes, selon une ordonnance d'une page publiée vendredi après-midi.

Cette décision témoigne de la réticence d'un tribunal local à s'immiscer dans des questions fondamentales pour le modèle d'entreprise d'une multinationale.

La juge Rafferty, juge du comté de Panola, au Texas, près de la frontière avec la Louisiane, a également rejeté une demande visant à ordonner temporairement à Kenvue de modifier son marketing. L'action en justice intentée par Ken Paxton reprenait l'affirmation scientifiquement non prouvée selon laquelle l'utilisation du médicament populaire pendant la grossesse pouvait provoquer l'autisme.

L'action en justice a été intentée cinq semaines après que le président républicain Donald Trump et le secrétaire américain à la santé et aux services sociaux Robert F. Kennedy Jr. ont répété l'affirmation scientifiquement non prouvée selon laquelle l'utilisation du médicament populaire pendant la grossesse peut causer l'autisme.

En septembre, la Food and Drug Administration (FDA) a demandé aux médecins d'alerter leurs patientes sur ce qu'elle a qualifié de preuves croissantes suggérant que l'utilisation du Tylenol pendant la grossesse a un lien avec l'autisme.

Les sociétés médicales contestent le lien entre le Tylenol et l'autisme . L'agence envisage de nouvelles étiquettes pour le Tylenol et ses versions génériques.

Kenvue a déclaré à plusieurs reprises que le Tylenol était sans danger.

Ken Paxton s'est aligné sur le programme de Donald Trump et défie le sénateur américain sortant John Cornyn lors des primaires républicaines de l'année prochaine.

Les républicains se sont traditionnellement présentés comme des partisans d'un gouvernement plus petit, moins susceptible d'interférer dans les décisions des entreprises et des consommateurs. Cette position a quelque peu évolué sous l'ère Trump, les républicains s'immisçant de manière plus agressive et régulière dans les décisions relatives à la santé et aux tarifs douaniers, par exemple.

KENVUE PEUT ALLER DE L'AVANT AVEC LES DIVIDENDES

Kim Bueno, une avocate de Kenvue, a déclaré lors d'une interview après l'audience que le problème que posait la tentative du Texas de bloquer le dividende de Kenvue est que la société est basée dans le New Jersey et incorporée dans le Delaware. "Il n'y avait pas de juridiction pour contester cela", a-t-elle déclaré.

Lorsqu'on lui a demandé si Kenvue continuerait d'émettre le dividende, Kim Bueno a répondu: "Oui, absolument, comme il se doit. Il s'agit d'une distribution qui s'inscrit dans le cours normal des affaires."

Le bureau de Ken Paxton n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le Texas a également poursuivi Johnson & Johnson JNJ.N pour des questions liées à la scission de Kenvue en 2023.

Les inquiétudes concernant le médicament ont été un obstacle au projet de rachat de Kenvue par Kimberly-Clark KMB.O pour un montant de 40 milliards de dollars , qui a été annoncé six jours après le procès intenté par Ken Paxton.

Cette fusion permettrait au fabricant des couches Kleenex et Huggies de se développer dans des catégories à plus forte marge telles que les soins de la peau et le soulagement de la douleur, en acquérant les marques de Kenvue, notamment Band-Aid, Johnson's Baby Shampoo, Listerine et Neutrogena.

J.J. Snidow, un avocat représentant l'État, a déclaré que la protection de la santé publique justifiait des limites temporaires sur ce que Kenvue pouvait dire sur le Tylenol, citant des études scientifiques qui, selon lui, soutenaient un lien entre l'utilisation de l'analgésique pendant la grossesse et l'autisme.

Kim Bueno a contesté l'existence d'études scientifiques étayant un tel lien, ajoutant que c'est la FDA, et non des juges, qui devrait examiner la question.