Le juge chargé de l'affaire Google ad tech cherche une solution rapide aux monopoles du géant du web

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le ministère de la Justice demande la vente forcée de l'unité de technologie publicitaire de Google

*

Un juge s'interroge sur l'impact de l'appel sur le calendrier

*

Google qualifie le démantèlement d'extrême

(Ajout de détails sur le statut de l'affaire Meta au paragraphe 16) par Jody Godoy

Le juge américain chargé de déterminer s'il convient d'ordonner le démantèlement de l'activité de technologie publicitaire de Google a demandé vendredi au ministère de la Justice dans quel délai une telle mesure prendrait effet, déclarant: "Le temps presse."

Jusqu'à présent, Google est sorti largement indemne de la campagne de répression juridique menée par le gouvernement bipartisan contre la domination des grandes entreprises technologiques - une campagne qui a débuté au cours du premier mandat du président Donald Trump.

Mais cela pourrait changer, en fonction de la décision de la juge Leonie Brinkema du tribunal de district d'Alexandria, en Virginie, dans l'affaire du ministère de la Justice concernant la technologie publicitaire de Google.

Lors des plaidoiries finales, vendredi, la juge a évoqué le fait que Google cherchera à faire appel de la décision, ce qui repousserait probablement toute vente forcée à plusieurs années.

La juge a déclaré: "Le type de demande que vous faites ne serait probablement pas aussi facilement exécutable tant qu'un appel est en cours."

La juge Brinkema a statué en avril que Google détenait deux monopoles illégaux dans le domaine de la technologie publicitaire, et elle examine à présent ce que l'entreprise doit faire pour rétablir la concurrence.

Google est "dans une situation impossible" et il est très probable qu'il fasse appel de cette décision, a déclaré la juge Brinkema, étant donné que les éditeurs et les sociétés concurrentes de technologie publicitaire s'appuient sur cette décision pour demander des dommages-intérêts dans le cadre de plusieurs nouvelles actions en justice.

Le ministère de la Justice et une coalition d'États ont demandé à la juge d'obliger Google à vendre son service d'échange publicitaire, AdX, sur lequel les éditeurs en ligne paient à Google une commission de 20 % pour vendre des publicités lors d'enchères qui se déroulent instantanément lorsque les utilisateurs chargent des sites web.

Matthew Huppert, avocat du ministère de la Justice, a fait valoir vendredi que rien de moins qu'une vente forcée n'apporterait "un avenir plus brillant et plus compétitif pour le web ouvert".

La solution proposée par le tribunal "doit éradiquer les monopoles illégalement acquis par Google de manière radicale", a-t-il déclaré.

L'avocate de Google, Karen Dunn, a fait valoir qu'une vente forcée serait une mesure trop extrême.

"Le pouvoir de monopole acquis légalement est le fondement de l'économie américaine", a-t-elle déclaré, citant un arrêt de la Cour suprême datant de 2004.

Un démantèlement serait techniquement difficile, ce qui entraînerait une transition longue et douloureuse qui nuirait aux clients, a fait valoir Karen Dunn.

Les plaidoiries de vendredi marquent la fin des auditions de preuves dans la bataille que Google mène depuis des années avec le ministère de la Justice au sujet de sa position dominante dans le domaine de la publicité et de la recherche en ligne. Google a déclaré qu'il ferait ensuite appel.

Les États-Unis ont toujours des affaires de concurrence en cours contre Amazon AMZN.O et Apple AAPL.O .

Un juge a récemment rejeté la demande de la Federal Trade Commission d'obliger Meta Platforms META.O à vendre Instagram et WhatsApp. L'agence n'a pas indiqué si elle ferait appel.