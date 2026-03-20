Le japonais SoftBank et AEP concluent un accord public-privé pour la production d'électricité à partir de gaz naturel dans l'Ohio

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des éléments de contexte et des détails tout au long de l'article) par Timothy Gardner

Les États-Unis ont annoncé vendredi un partenariat entre le groupe japonais SoftBank Group

9434.T et le groupe américain AEP AEP.O pour construire un gigantesque campus énergétique au gaz naturel sur un terrain fédéral dans l'Ohio, dans le cadre d'un accord commercial plus large entre Washington et Tokyo. Alors que les pays se disputent le leadership dans le boom de l'intelligence artificielle, SB Energy prévoit de connecter une centrale à gaz de 9,2 gigawatts au réseau local et d'alimenter un nouveau centre de données à Portsmouth, dans le comté de Pike, dans l'Ohio. Un gigawatt correspond à la consommation d'environ un million de foyers américains.

Pendant la guerre froide, les États-Unis ont produit à Portsmouth de l'uranium enrichi destiné à la fabrication d'armes. Les États-Unis ont dépensé des milliards de dollars pour décontaminer le site et ses centaines de bâtiments.

Le partenariat public-privé comprend un financement de 33,3 milliards de dollars de la part du Japon, a indiqué le ministère de l'Énergie. Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'un accord commercial conclu entre les États-Unis et le Japon en octobre , par lequel les deux pays se sont engagés à investir 550 milliards de dollars aux États-Unis dans l'énergie nucléaire, les minéraux de terres rares et d'autres projets, alors qu'ils cherchaient tous deux à réduire la domination de la Chine sur les composants électroniques. "Grâce à cet accord commercial historique, nous réindustrialisons le pays par le biais de projets essentiels tels que ce projet énergétique de 33 milliards de dollars", a déclaré le Secrétaire d'État au Commerce, Howard Lutnick.

L'annonce de vendredi indique également que SB Energy investit 4,2 milliards de dollars avec AEP Ohio pour moderniser et construire des lignes de transmission dans le sud de l'Ohio.

Masayoshi Son, président-directeur général de SoftBank Group Corp, a déclaré que l'accord renforçait le leadership des États-Unis en matière d'intelligence artificielle et contribuait à garantir la capacité énergétique et informatique.

Le Secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a déclaré que le gouvernement américain "tire parti de ses actifs - comme nos terres fédérales - pour augmenter la production d'énergie, créer des emplois et faire en sorte que les États-Unis gagnent la course à l'intelligence artificielle."