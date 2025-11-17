 Aller au contenu principal
Le japonais MS&AD Insurance achète 18 % de Barings pour 1,44 milliard de dollars, selon le Nikkei
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 07:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur japonais MS&AD Insurance 8725.T va acquérir une participation de 18% dans le gestionnaire d'actifs américain Barings pour 1,44 milliard de dollars auprès de sa société mère MassMutual, a rapporté lundi le quotidien économique Nikkei. Avec cet investissement, l'assureur japonais vise à renforcer sa gestion d'actifs non cotés en bourse susceptibles de produire des rendements élevés, selon le journal. Baring fait état d'un rendement de 9,9 %, selon le Nikkei.

Valeurs associées

MS&AD INSURANCE
21,3500 USD OTCBB +1,72%
