Le japonais MS&AD Insurance achète 18 % de Barings pour 1,44 milliard de dollars, selon le Nikkei

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur japonais MS&AD Insurance 8725.T va acquérir une participation de 18% dans le gestionnaire d'actifs américain Barings pour 1,44 milliard de dollars auprès de sa société mère MassMutual, a rapporté lundi le quotidien économique Nikkei. Avec cet investissement, l'assureur japonais vise à renforcer sa gestion d'actifs non cotés en bourse susceptibles de produire des rendements élevés, selon le journal. Baring fait état d'un rendement de 9,9 %, selon le Nikkei.