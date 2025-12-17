Le japonais Mizuho rachète à KKR la majorité de la banque indienne Avendus pour un montant pouvant aller jusqu'à 523 millions de dollars

La société japonaise Mizuho Securities a déclaré mercredi qu'elle achètera une participation majoritaire dans la banque d'investissement indienne Avendus à la société d'investissement américaine KKR KKR.N pour un montant pouvant aller jusqu'à 81 milliards de yens (523 millions de dollars).

Ce rachat s'ajoute à la présence croissante des institutions financières japonaises en Inde, où la croissance rapide de l'économie en a fait une cible attrayante pour les entreprises japonaises confrontées au vieillissement et à la diminution de la population dans leur pays.

Mizuho Securities, qui fait partie du troisième groupe bancaire japonais, Mizuho Financial Group 8411.T , a déclaré qu'il achètera 61,6 % à 78,3 % des actions d'Avendus et fera de la banque une filiale consolidée.

Mizuho a reçu un nombre croissant de demandes de clients bancaires concernant l'expansion en Inde, a déclaré le directeur général Masahiro Kihara lors d'un point de presse à Tokyo.

L'acquisition renforcera la capacité de Mizuho à collaborer entre les régions, y compris avec le conseiller américain en fusions et acquisitions Greenhill, qu'elle a achetée en 2023, a également déclaré M. Kihara.

"Une meilleure collaboration interrégionale est l'un des grands avantages de l'acquisition de Greenhill. Du côté de la banque d'investissement, nous pensions que l'Inde était une pièce manquante", a déclaré M. Kihara.

Le grand rival japonais Sumitomo Mitsui Financial Group

8316.T a acheté 24,2% de la banque indienne Yes Bank

YESB.NS au début de l'année.

KKR a investi pour la première fois dans Avendus en 2016. (1 $ = 154,8300 yens)