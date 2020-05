Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Japon va déployer un plan de soutien de $1.100 mds-document Reuters • 27/05/2020 à 04:34









(.) TOKYO, 27 mai (Reuters) - Le Japon va mettre sur pied un nouvel ensemble budgétaire à hauteur de 1.100 milliards de dollars (1.003 milliards d'euros), qui comprendra une part importante de dépenses, pour atténuer les dégâts économiques provoqués par l'épidémie de coronavirus, montre un projet de budget que Reuters a pu consulter mercredi. Ce plan de relance, qui sera en partie financé par un second budget additionnel pour l'exercice fiscal actuel débuté en avril, viendra s'ajouter à l'ensemble budgétaire de 1.100 milliards de dollars déjà déployé en avril pour faire face à l'impact de la crise sanitaire. La réponse économique apportée par Tokyo à la crise actuelle sera ainsi portée au total à 234.000 milliards de yens - soit près de 40% du produit intérieur brut (PIB) du Japon. Le plan de relance de 117.000 milliards de yens que le gouvernement compte valider mercredi comprendra 33.000 milliards de yens de dépenses directes, selon le document consulté par Reuters. "Nous devons protéger les entreprises et l'emploi par tous les moyens face à la route difficile qui nous attend", a déclaré mercredi le Premier ministre, Shinzo Abe, lors d'une réunion avec des élus du parti au pouvoir. "Nous devons engager tous les mesures nécessaires pour nous préparer à une nouvelle vague de l'épidémie", a-t-il ajouté. Des représentants du gouvernement avaient auparavant fait savoir que le nouvel ensemble budgétaire comprendrait des mesures pour accroître notamment les dépenses médicales, aider les entreprises en difficulté à payer leurs loyers, soutenir les étudiants ayant perdu un emploi à temps-partiel et des subventions aux compagnies dont les ventes ont chuté. (Takaya Yamaguchi et Tetsushi Kajimoto; version française Jean Terzian)

