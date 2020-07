Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Japon prévoit une contraction du PIB de 4,5% pour l'exercice fiscal-presse Reuters • 29/07/2020 à 04:13









TOKYO, 29 juillet (Reuters) - Le gouvernement japonais va revoir ses projections de croissance économique pour l'exercice fiscal actuel qui sera clos en mars prochain, anticipant désormais une contraction de 4,5% du produit intérieur brut (PIB) contre une progression de 1,4% initialement attendue, a rapporté mercredi le journal Nikkei. La troisième puissance économique mondiale devrait rebondir au cours du trimestre actuel après avoir un nouveau creux attendu pour avril-juin alors que la crise sanitaire liée au coronavirus a mis à l'arrêt l'économie mondiale, tandis que l'état d'urgence décrété par Tokyo a incité la population à se confiner et les commerces à fermer. D'après Nikkei, le gouvernement japonais va prévoir une croissance du PIB autour de 3,5% pour le prochain exercice fiscal, qui débutera en avril 2021, grâce à un retour à l'équilibre entre mesures sanitaires et activité économique. (Kaori Kaneko; version française Jean Terzian)

