Le Japon impuissant à stopper la chute de sa devise

Problème, avec une dette publique représentant plus de 250% du PIB, ses marges de manœuvres sont limitées.

(AOF) - Affaibli par un différentiel de taux nettement en faveur des Etats-Unis, le yen est tombé vendredi dernier à plus bas depuis 1986 à 161,27 dollars. En retombant sous les 160 yens, la devise japonaise retrouve un niveau qui avait entraîné les interventions des autorités japonaises sur le marché de changes fin avril. Malgré l’inefficacité de ces dernières, les spéculations vont bon train sur de nouvelles interventions de Tokyo.

