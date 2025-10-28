Le Japon et les États-Unis envisagent des investissements impliquant Mitsubishi Heavy, selon une source

par Tamiyuki Kihara

Le Japon et les États-Unis préparent une fiche d'information sur les projets d'investissement potentiels aux États-Unis, impliquant des entreprises japonaises telles que Mitsubishi Heavy Industries

7011.T , a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement japonais.

Les projets potentiels font partie du paquet d'investissements de 550 milliards de dollars (83 000 milliards de yens) convenu dans le cadre de l'accord tarifaire de Tokyo avec Washington en septembre, selon la source.

La fiche d'information inclura la production d'énergie et les produits liés à l'automobile parmi les projets d'investissement potentiels, a précisé la source.

Les États-Unis sont particulièrement intéressés par un projet de production d'électricité impliquant Mitsubishi Heavy Industries, et le premier projet pourrait être sélectionné dès cette année après un examen minutieux des autres projets, selon la source.

"Nous n'avons pas encore élaboré de projets spécifiques, mais à ce stade, nous présenterons les noms des entreprises et des projets qui souhaitent investir aux États-Unis", a déclaré la source.

La fiche d'information devrait être publiée après avoir été finalisée par la Première ministre Sanae Takaichi, le président Donald Trump et des fonctionnaires de niveau opérationnel des deux pays, a déclaré la source.

Le gouvernement japonais et l'ambassade des États-Unis au Japon n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires. Un porte-parole de Mitsubishi Heavy Industries s'est refusé à tout commentaire.