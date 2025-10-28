 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 177,10
-0,66%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Japon et les États-Unis envisagent des investissements impliquant Mitsubishi Heavy, selon une source
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 05:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec des détails dans les paragraphes 2, 4-6) par Tamiyuki Kihara

Le Japon et les États-Unis préparent une fiche d'information sur les projets d'investissement potentiels aux États-Unis, impliquant des entreprises japonaises telles que Mitsubishi Heavy Industries

7011.T , a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement japonais.

Les projets potentiels font partie du paquet d'investissements de 550 milliards de dollars (83 000 milliards de yens) convenu dans le cadre de l'accord tarifaire de Tokyo avec Washington en septembre, selon la source.

La fiche d'information inclura la production d'énergie et les produits liés à l'automobile parmi les projets d'investissement potentiels, a précisé la source.

Les États-Unis sont particulièrement intéressés par un projet de production d'électricité impliquant Mitsubishi Heavy Industries, et le premier projet pourrait être sélectionné dès cette année après un examen minutieux des autres projets, selon la source.

"Nous n'avons pas encore élaboré de projets spécifiques, mais à ce stade, nous présenterons les noms des entreprises et des projets qui souhaitent investir aux États-Unis", a déclaré la source.

La fiche d'information devrait être publiée après avoir été finalisée par la Première ministre Sanae Takaichi, le président Donald Trump et des fonctionnaires de niveau opérationnel des deux pays, a déclaré la source.

Le gouvernement japonais et l'ambassade des États-Unis au Japon n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires. Un porte-parole de Mitsubishi Heavy Industries s'est refusé à tout commentaire.

Valeurs associées

MITSUBI HEAVY IN
25,615 EUR Tradegate +2,71%
MITSUBI HEAVY IN
29,5000 USD OTCBB +0,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Image satellite de l'ouragan Melissa à l'approche de la Jamaïque, le 27 octobre 2025 ( RAMMB/CIRA / - )
    Déjà trois morts en Jamaïque à l'approche du très puissant ouragan Melissa
    information fournie par AFP 28.10.2025 06:39 

    L'ouragan Melissa, qui pourrait être le plus violent à toucher terre en Jamaïque et a déjà fait plusieurs morts, s'apprête à frapper mardi le pays caribéen où il risque de causer des inondations et glissements de terrain catastrophiques. Avec des vents soufflant ... Lire la suite

  • Le logo de Google photographié à Bruxelles, le 29 septembre 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Google annonce le redémarrage d'une centrale nucléaire aux Etats-Unis afin d'alimenter son IA
    information fournie par AFP 28.10.2025 06:36 

    Google a annoncé lundi avoir passé un accord avec le groupe américain NextEra Energy qui prévoit la remise en service début 2029 de la centrale nucléaire Duane Arnold, dans l'Iowa (centre), pour le développement des infrastructures de l'IA du géant californien. ... Lire la suite

  • La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) à Strasbourg, le 27 septembre 2023 ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    Climat: la Norvège dans le collimateur de la cour de Strasbourg
    information fournie par AFP 28.10.2025 06:25 

    La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) décide mardi si la Norvège a failli à ses devoirs en matière "d'atténuation du changement climatique" dans le cadre de la délivrance en 2016 de permis pétroliers dans l'Arctique. L'institution, basée à Strasbourg, ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 28.10.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * CLARIANE ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank