Le Japon enquête sur le service d'IA Grok de Musk en raison d'images inappropriées

Le Japon a déclaré vendredi qu'il était devenu le dernier pays à enquêter sur X Corp à propos du service d'intelligence artificielle Grok d'Elon Musk, déclarant que le gouvernement envisagerait toutes les options possibles pour empêcher la génération d'images inappropriées.

Le bureau du cabinet japonais a demandé à X Corp de mettre en œuvre des améliorations immédiates, mais il n'y a pas eu de réponse de la part de l'entreprise jusqu'à présent, a déclaré le ministre de la Sécurité économique Kimi Onoda.

"Nous prévoyons d'examiner rapidement toutes les options possibles, y compris les mesures juridiques, si la situation ne s'améliore pas, a déclaré M. Onoda, qui est également ministre japonais de la stratégie en matière d'intelligence artificielle.

xAI a déclaré mercredi en fin de journée avoir mis en œuvre des modifications pour empêcher les utilisateurs de Grok de modifier des "images de personnes réelles portant des vêtements révélateurs tels que des bikinis".

xAI a également indiqué qu'elle avait empêché les utilisateurs, en fonction de leur localisation, de générer des images de personnes portant des vêtements révélateurs "là où c'est illégal", sans identifier ces juridictions.

Les remarques de M. Onoda interviennent après que la Grande-Bretagne et le Canada ) ont déclaré qu'ils poursuivaient leurs propres enquêtes sur Grok. Les autorités et les gouvernements du monde entier ont tenté de réprimer le chatbot d'IA après qu'il a été révélé que les utilisateurs pouvaient lui faire générer des images sexualisées de femmes et de mineurs.

La Malaisie et l'Indonésie ont toutes deux bloqué temporairement l'accès à Grok en raison de la création d'images explicites.