Le Japon déclare être en étroite coordination avec les États-Unis sur le marché des changes, alors que les risques d'intervention sur le yen augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de nouveaux commentaires de la ministre des finances aux paragraphes 6 et 7) par Makiko Yamazaki

Les principales autorités japonaises ont déclaré lundi qu'elles étaient en étroite coordination avec les États-Unis sur le marché des changes, mais ont refusé de confirmer les informations sur les vérifications de taux qui ont fait grimper le yen en flèche.

Le yen a fortement grimpé depuis que la Réserve fédérale de New York aurait procédé à des vérifications de taux vendredi, ce qui a mis les investisseurs en état d'alerte face aux risques de la première intervention conjointe américano-japonaise sur le marché des changes en 15 ans.

"Nous continuerons à nous coordonner étroitement avec les autorités américaines si nécessaire, sur la base d'une déclaration commune Japon-États-Unis publiée en septembre de l'année dernière, et nous réagirons de manière appropriée", a déclaré Atsushi Mimura, diplomate japonais chargé des questions monétaires, à la presse dans la matinée.

La déclaration de septembre réaffirmait l'engagement des deux pays en faveur de taux de change déterminés par le marché, tout en convenant que les interventions sur le marché des changes devaient être réservées à la lutte contre une volatilité excessive.

Les autorités japonaises ont déclaré qu'il s'agissait de la première confirmation écrite par les États-Unis du droit d'intervenir en cas de volatilité excessive.

Plus tard dans la journée de lundi, la ministre japonaise des finances, Satsuki Katayama, a déclaré que le gouvernement surveillait de près le marché des changes "avec un sentiment d'urgence".

Interrogée sur les progrès de la coordination avec les États-Unis, Katayama a également fait référence à la déclaration commune du Japon et des États-Unis: "Je pense que nous réagissons conformément à cette déclaration".

Katayama et Mimura n'ont pas commenté la possibilité d'une intervention coordonnée des deux gouvernements sur le marché.

Ils ont également refusé de commenter les vérifications de taux signalées vendredi, qui ont entraîné une hausse soudaine du yen par rapport au dollar américain. "Je ne peux rien dire à ce sujet", a déclaré Katayama.

La participation des États-Unis à des interventions sur le marché des changes est extrêmement rare. La dernière remonte à mars 2011, lorsque les États-Unis se sont joints à d'autres pays pour une intervention concertée visant à affaiblir le yen à la suite d'un violent tremblement de terre au Japon.