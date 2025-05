Le Japon affiche ses ambitions en matière de défense lors d'un salon de l'armement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tim Kelly

Le Japon a inauguré mercredi l'un de ses plus grands salons de l'armement dans une exposition qui, selon le ministre de la défense Gen Nakatani, marque l'intensification des efforts de la nation pacifiste en matière de coopération de défense avec l'étranger et d'exportation d'armes.

L'exposition DSEI Japan, près de Tokyo, a présenté des missiles japonais, des navires de guerre et des travaux de recherche sur les lasers et les canons électromagnétiques. L'événement, dont la taille a doublé par rapport à l'exposition de 2023, a attiré 471 entreprises de 33 pays, dont 169 du Japon, soit deux fois plus qu'il y a deux ans, selon l'organisateur Clarion Defence & Security.

"J'espère sincèrement que cette exposition offrira une nouvelle opportunité de coopération et d'échange entre les délégations nationales et les entreprises, qu'elle contribuera à soutenir le développement de l'industrie de la défense, à stimuler l'innovation et à promouvoir la paix et la stabilité", a déclaré Gen Nakatani lors d'un discours prononcé à l'occasion de l'événement.

Le Japon s'est progressivement éloigné du pacifisme qui était la pierre angulaire de décennies de planification de la défense après la défaite du pays lors de la Seconde Guerre mondiale.

Il a levé l'interdiction des exportations militaires en 2014 et fait ses premiers pas dans la coopération mondiale en matière de défense, encouragé par les États-Unis et des partenaires européens désireux de partager les coûts de développement et d'exploiter la base industrielle du Japon.

"La force vient de l'expansion et de l'élévation des capacités de l'alliance, ce qui signifie tirer parti de nos compétences respectives et de nos spécialités en matière de codéveloppement, de coproduction et de codéveloppement durable", a déclaré l'ambassadeur des États-Unis au Japon, George Glass, lors de l'ouverture du pavillon américain de la DSEI.

Face aux menaces de la Chine, de la Corée du Nord et de la Russie, les entreprises japonaises sont de plus en plus disposées à rechercher des débouchés militaires.

"Notre fondation remonte à plus de 70 ans avec l'industrie ici. Cela concerne les grands acteurs de l'industrie lourde, ce qui est logique, mais nous le constatons aujourd'hui à différents niveaux, dans les entreprises de premier et de second rang, et même dans les start-ups", a déclaré William Blair, responsable régional pour l'Asie et l'Inde de Lockheed Martin LMT.N , qui fournit au Japon des chasseurs furtifs F-35, des radars de défense antiaérienne et d'autres équipements.

Les partenariats du Japon en Europe comprennent le projet d'avion de combat Global Combat Air Programme (GCAP) avec la Grande-Bretagne et l'Italie.

"Face à un environnement sécuritaire de plus en plus incertain, je pense que nous devons réagir non seulement au niveau national, mais aussi dans une perspective internationale plus large", a déclaré Katsuyuki Nabeta, directrice générale de l'unité défense et espace de Mitsubishi Heavy Industries (MHI)

7011.T , qui dirige la partie japonaise de ce projet d'avion de combat avancé.

"Nous sommes heureux d'avoir l'occasion de présenter nos technologies et d'atteindre un public plus large", a-t-il ajouté sur le stand de la société, à côté d'une maquette du navire de guerre Mogami qu'elle souhaite vendre à l'Australie.