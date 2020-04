Le hedge fund Bodenholm Capital ferme boutique

(NEWSManagers.com) -

La société suédoise de hedge funds Bodenholm Capital a décidé de fermer boutique et de liquider ses trois fonds Bodenholm One, Bodenholm Two et Bodenholm Master. De plus elle met fin à son mandat de gestion du fonds SEB Prime Solutions - Bodenholm Absolute Return, un fonds géré pour le compte de la banque suédoise SEB.

Cette décision intervient après que le directeur des investissements, le directeur général et une partie des effectifs ont annoncé qu' ils allaient quitter la société de gestion. " Le conseil d' administration de la société a estimé qu' il n' y avait aucune raison de poursuivre les activités de la société et a donc décidé de mettre un terme à la gestion des fonds. Depuis, les portefeuilles des fonds ont été dérisqués et se composent essentiellement de liquidités " , indique un communiqué de Brummer & Partners, une autre société de gestion suédoise alternative qui travaillait avec Bodenholm.

Bodenholm Capital avait été fondé en septembre 2015 à Stockholm par Per Johansson et Erik Karlsson, qui ont travaillé plusieurs années à Londres avant de rentrer en Suède. Per Johansson, responsable de la gestion de Bodenholm, a notamment été analyste et gérant chez Fidelity Investments dans la capitale britannique, mais aussi à Hong Kong et Boston. Son associé, Erik Karlsson, était dernièrement associé et analyste senior chez AKO Capital. En 2015, il s' était agi de l' un des plus gros lancements de hedge funds en Europe. La société avait levé jusqu' à 1 milliard de dollars.