Le HCR s'attend à des millions de réfugiés climatiques

DAVOS, Suisse, 21 janvier (Reuters) - Les changements climatiques risquent de faire des millions de déplacés, a averti mardi le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés. Interrogé par Reuters au Forum économique mondial de Davos, Filippo Grandi a estimé qu'en vertu de la décision prise la veille par la Commission des droits de l'homme de l'Onu, les victimes du réchauffement contraints de fuir leur pays devront être considérés comme des réfugiés à part entière. La Commission a donné gain de cause lundi à Ioane Teitiota, un habitants des îles Kiribati, qui contestait le rejet de sa demande d'asile en Nouvelle-Zélande. "L'arrêté dit que si vous êtes soumis à une menace mortelle immédiate en raison du changement climatique (...), vous ne pouvez pas être renvoyé dans votre pays, comme dans le cas des guerres et des persécutions", a déclaré Filippo Grandi. "Il faut nous préparer à une forte augmentation du nombre de personnes qui se déplacent contre leur gré. Je n'oserais pas avancer de chiffres précis (...), mais il s'agit probablement de plusieurs millions", a-t-il ajouté. (Luke Baker, version française Jean-Philippe Lefief)

