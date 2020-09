Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Haut-Karabakh décrète la loi martiale et la mobilisation Reuters • 27/09/2020 à 10:12









EREVAN, 27 septembre (Reuters) - Le Haut-Karabakh a décrété la loi martiale et la mobilisation totale de sa population masculine face à la montée des tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, a annoncé dimanche le président de la région Arayik Harutyunyan dans un communiqué. Les deux anciennes républiques soviétiques s'opposent depuis des décennies au sujet du Haut-Karabakh, région d'Azerbaïdjan peuplée majoritairement d'Arméniens ayant proclamé son indépendance avec l'effondrement de l'URSS en 1991. L'Arménie accuse les forces azéries d'avoir tiré des obus sur la région, tandis que l'Azerbaïdjan accuse les forces arméniennes de bombarder des positions militaires et civiles azéries. (Nvard Hovhannisyan et Gabrielle Tetrault-Farber, Gilles Guillaume pour la version française)

