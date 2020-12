Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Haut-Karabakh accuse l'Azerbaïdjan d'avoir capturé des dizaines de combattants Reuters • 16/12/2020 à 11:57









EREVAN, 16 décembre (Reuters) - Le président du Haut-Karabakh a accusé mercredi les forces azerbaïdjanaises d'avoir capturé plusieurs dizaines de combattants de la région séparatiste malgré le cessez-le-feu conclu sous l'égide de la Russie. Le "ministère" de la Défense de la région avait auparavant annoncé qu'il avait perdu le contact mardi avec plusieurs postes militaires et que les recherches menées durant la nuit n'avaient pas permis de les retrouver. Le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 novembre a permis à l'Azerbaïdjan de récupérer une partie du territoire du Haut-Karabakh après six semaines de conflit contre les forces de cette région séparatiste appuyée par l'Arménie. (Nvard Hovhannisyan version française Bertrand Boucey)

