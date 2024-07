Le halo autour du chômage a légèrement augmenté en 2023 (Insee)

En 2023, dans un contexte d'inflation encore vive, les salaires dans le privé et le public ont de nouveau augmenté moins vite que les prix.

Le taux d'activité des 15‑64 ans a de nouveau augmenté (+0,3 point), atteignant 73,9% en 2023, son plus haut depuis que l'Insee le mesure au sens du BIT (1975). La hausse est particulièrement marquée pour les 60‑64 ans (+2,7 points), pour partie sous l'effet de la réforme des retraites mise en œuvre en fin d'année.

Dans le même temps, le halo autour du chômage a légèrement augmenté. Au total, 10,1% des 15‑64 ans sont sans emploi et souhaitent travailler en 2023, soit 0,3 point de plus qu'en 2022, mais 0,6 point de moins qu'en 2019.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.