(NEWSManagers.com) - Le groupe de presse Valmonde, qui édite entre autres Valeurs Actuelles et Mieux Vivre votre Argent, vient de créer une filiale spécialisée de conseil en gestion de patrimoine. La structure, dénommée Valmonde Conseil, a obtenu le double statut de conseiller en investissement financier et de courtier en assurance. Elle est ainsi affiliée à la CNCGP et immatriculée auprès de l' Orias.

La société, présidée par le journaliste Olivier Decarre (ex-La Tribune, L'Agefi, Boursier, aujourd'hui conseiller éditorial chez Mieux Vivre votre Argent), couvrira les domaines de l'investissement boursier, de l' assurance-vie, de l' immobilier, de la fiscalité, de la transmission et de la protection de la famille.