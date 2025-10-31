Le groupe TXSE, soutenu par BlackRock, compte parmi ses investisseurs le géant bancaire américain J.P. Morgan

Le groupe TXSE a annoncé vendredi que le géant de Wall Street J.P. Morgan avait effectué un investissement stratégique dans la société, devenant ainsi le dernier à rejoindre la liste des principaux bailleurs de fonds de la société mère de la Bourse du Texas.

Le capital total levé par TXSE, soutenu par les poids lourds financiers BlackRock BLK.N , Charles Schwab SCHW.N et Citadel Securities, s'élève désormais à plus de 250 millions de dollars, la bourse se préparant à lancer au début de 2026.

Les analystes estiment qu'il s'agit là du premier défi sérieux lancé à un marché longtemps dominé par le New York Stock Exchange et le Nasdaq, qui forment un duopole virtuel depuis les années 2000.

"L'accent mis par le Texas Stock Exchange sur l'alignement et la transparence pour les émetteurs modifiera la trajectoire de nos marchés publics et contribuera à faire du Texas un nouveau leader mondial des marchés de capitaux", a déclaré James Lee, fondateur et directeur général du TXSE.

Le Texas n'a jamais caché son ambition de rivaliser avec New York en tant qu'épicentre financier des États-Unis, en se présentant comme une alternative moins coûteuse et plus favorable aux entreprises et aux investisseurs.

L'État de l'étoile solitaire a attiré plusieurs entreprises de premier plan , notamment Tesla TSLA.O et SpaceX, dirigées par Elon Musk, qui ont transféré leur siège social au Texas.

Plus tôt cette année, Nasdaq NDAQ.O a déclaré qu'elle ouvrirait un siège régional au Texas. Intercontinental Exchange ICE.N , société mère du NYSE, avait également annoncé qu'elle lancerait une bourse au Texas, augmentant ainsi la concurrence entre les lieux de cotation dans l'État.

TXSE a déclaré qu'un total de 82 institutions financières et chefs d'entreprise sont désormais ses investisseurs, y compris sept des dix plus grands fournisseurs de liquidités, ce qui représente plus de 70 % du flux total d'ordres sur actions aux États-Unis.

Un tel soutien est crucial pour une nouvelle bourse, car il garantit l'accès à des liquidités importantes et à un volume d'échanges important, facteurs clés pour attirer des inscriptions et établir une crédibilité auprès des participants au marché.

La société a ajouté que J.P. Morgan rejoindrait son conseil d'administration en tant qu'observateur.