Le groupe Total annonce qu'il quitte le bassin de Foz do Amazonas au Brésil

PARIS, 28 septembre (Reuters) - Le groupe Total TOTF.PA a annoncé lundi qu'il quittait le bassin de Foz do Amazonas au Brésil après avoir conclu un accord avec le brésilien Petrobras. Dans un communiqué, le groupe pétrolier et gazier français précise que l'accord a été concu jeudi dernier. Il prévoit le transfert à Petrobras dans sa participation de cinq blocs d'exploration situés dans le bassin de Foz do Amazonas, à 120 kilomètres au large du Brésil. "La clôture de la transaction est soumise aux droits de préemption des partenaires dans les blocs et aux approbations réglementaires standards", ajotue Total. (Henri-Pierre André)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +1.53%