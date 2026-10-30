Le groupe Syngenta annonce une baisse de son chiffre d'affaires suite à la vague de chaleur qui a pesé sur ses ventes

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Syngenta a annoncé vendredi une baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au troisième trimestre, les vagues de chaleur estivales en Europe ayant pesé sur la demande de ses produits phytosanitaires, tandis que les agriculteurs, à court de liquidités, se sont montrés plus prudents dans leurs achats de nouvelles semences et de produits phytosanitaires.

La hausse des coûts des engrais, du carburant et de l'énergie, liée au conflit au Moyen-Orient, ainsi que la hausse des taux d'intérêt, ont incité les agriculteurs à reporter leurs dépenses en produits phytosanitaires et en semences.

* Le chiffre d’affaires de Syngenta a reculé de 10 % pour s’établir à 5,2 milliards de dollars, l’entreprise ayant également abandonné des activités à faible marge, telles que son activité de négoce de céréales, et vu certains de ses anciens produits perdre leur protection par brevet

* La société, contrôlée par l'entreprise publique chinoise Sinochem 600500.SS , a déclaré que son résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement s'élevait à 800 millions de dollars sur la période, soit une baisse de 2 % par rapport à l'année précédente

* Reuters a rapporté cette semaine que les conseillers de Syngenta visaient une valorisation d’au moins 66 milliards de dollars pour son introduction en bourse à Hong Kong, qui devrait être finalisée au début de l’année prochaine

* Pour les neuf premiers mois de 2026, Syngenta a indiqué que son chiffre d’affaires avait reculé de 5 % pour s’établir à 17,3 milliards de dollars. L’EBITDA a progressé de 1 % pour atteindre 3,2 milliards de dollars

* La société a indiqué avoir augmenté sa marge bénéficiaire d’un point de pourcentage, à 18,4 %, en se concentrant davantage sur ses activités à forte marge, comme un nouveau produit développé pour protéger les plantes contre les micro-vers et les maladies fongiques