Le Groupe STEF se dote d'un nouveau site en Bretagne
"Ce site de dernière génération devient à la fois le 10e site tri-températures et le 1er site en Bretagne de la business unit Foodservice du groupe STEF en France", met en avant Alexandre de Suzzoni, directeur général de la business unit Foodservice.
Situé 20 km au nord-ouest de Rennes, sur l'axe routier RN 12, ce site permettra au groupe de logistique d'assurer la livraison des 86 restaurants Burger King du quart Ouest de la France avec une efficacité renforcée.
Réalisé grâce à un investissement de 16 millions d'euros, le site s'inscrit dans la démarche "Moving Green" de STEF, qui vise à réduire l'impact environnemental de ses activités. Il est ainsi équipé de panneaux photovoltaïques sur sa toiture.
Valeurs associées
|124,8000 EUR
|Euronext Paris
|-0,95%
