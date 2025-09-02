Le groupe soutenu par la SMBC fait appel à Air Lease dans le cadre d'une nouvelle opération de financement d'avions à réaction

Air Lease est la deuxième entreprise de la légende de l'industrie Udvar-Hazy

Apollo et Brookfield font équipe avec le bailleur SMBC et sa société mère Sumitomo

Les actionnaires d'Air Lease recevront une prime de 7 % dans le cadre de l'opération en numéraire

(Ajout de l'interview du directeur général et du contexte du paragraphe 2) par Nathan Gomes, Padraic Halpin et Tim Hepher

Un groupe d'investisseurs dirigé par Sumitomo Corp 8053.T et SMBC Aviation Capital a dévoilé mardi son projet d'acquisition de la société américaine Air Lease Corp AL.N dans le cadre d'une transaction en numéraire de 7,4 milliards de dollars, afin de la placer sous l'aile de l'un des plus grands loueurs d'avions au monde.

Dans le cadre d'une transaction à quatre, Sumitomo et SMBC, la troisième société de crédit-bail au monde, se joignent aux gestionnaires d'actifs Apollo et Brookfield pour acquérir Air Lease par l'intermédiaire d'une entité nouvellement créée, Sumisho Air Lease Corporation.

Bien que la nouvelle société reste distincte de SMBC Aviation, l'opération placera la flotte d'Air Lease sous le même toit en demandant à SMBC de gérer les nouveaux actifs, ce qui la placera à un niveau proche d'AerCap AER.N , le leader de l'industrie.

La société sera basée à Dublin, ce qui renforcera l'emprise de l'Irlande sur un secteur spécialisé qui finance la moitié de la flotte aérienne mondiale et qui a connu une série de fusions ces dernières années, la demande de financement augmentant pour répondre à la croissance du transport aérien.

Les actionnaires d'Air Lease recevront 65 dollars en espèces pour chaque action ordinaire de classe A, soit une prime de 7,9 % par rapport au dernier cours de clôture. L'opération, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, valorise le loueur d'avions à environ 28,2 milliards de dollars, dette comprise.

Les actions d'Air Lease étaient en hausse d'environ 6,5 % à 1430 GMT.

L'accord augmente effectivement le nombre d'avions que SMBC possède, gère ou a en commande - soit directement, soit par le biais de son nouvel accord de service avec Sumisho Air Lease - à près de 1 800 contre 989 actuellement, a déclaré Peter Barrett, directeur général de SMBC Aviation.

Cela permettra à SMBC de reprendre sa place de deuxième loueur mondial à son rival irlandais Avolon , juste derrière AerCap AER.N , qui possède ou a en commande un peu plus de 2 000 jets.

Il s'agit de la deuxième expansion de la société en trois ans, après le rachat de la petite société de leasing Goshawk en 2022 .

"Il y a toujours eu une consolidation dans le secteur du leasing d'avions, en particulier lorsque l'industrie arrive à maturité. Je m'attends à ce que cela continue", a déclaré M. Barrett à Reuters.

pRESSION SUR LES RENDEMENTS

SMBC prendra en charge la gestion quotidienne de la flotte d'Air Lease et de son pipeline de commandes futures, avec l'appui du nouveau capital.

Le secteur de la location d'avions, autrefois obscur, a été une destination de choix pour les investisseurs à une époque où l'argent était bon marché et les rendements faibles, même si les experts affirment que le boom montre des signes de ralentissement.

"Cela prouve que des fonds s'intéressent toujours au secteur et cherchent à obtenir des rendements", a déclaré Bertrand Grabowski, conseiller en aviation.

"L'ampleur de ces investissements reste incertaine, car les rendements se sont considérablement affaiblis dans des segments clés du marché tels que la vente et la cession-bail", a-t-il ajouté.

L'essor récent des jets d'occasion ou "mid-life" est également en train de s'essouffler. "Les compagnies aériennes deviennent plus prudentes quant à l'augmentation de leur capacité; il y a trop d'incertitude

L'opération constitue également une surprise pour l'empire fondé par la légende du leasing Steven Udvar-Hazy, qui a créé Air Lease avec le directeur général John Plueger.

Surnommé le "parrain de l'aviation", M. Udvar-Hazy a été l'un des pionniers du secteur du leasing aérien lorsqu'il était étudiant et a rivalisé pendant de nombreuses années avec une autre figure emblématique, le défunt magnat irlandais de l'aviation Tony Ryan, pour en prendre la tête.

Lorsque la société Guinness Peat Aviation de Ryan s'est effondrée en 1993, elle a été scindée et finalement reconstituée sous la forme de l'actuel leader du secteur, AerCap, qui a ensuite racheté la première société de leasing d'Udvar-Hazy, ILFC, dans le cadre d'une opération considérée comme un retour en force de l'Irlandais .

Aujourd'hui, sa deuxième incursion dans le secteur du leasing sera placée sous le contrôle quotidien de SMBC, qui, comme AerCap, est basée en Irlande et a été créée par d'anciens employés de son rival Ryan.

La première société de leasing d'Udvar-Hazy, ILFC, avait été vendue à l'assureur AIG en 1990, mais il a continué à la diriger jusqu'à la crise financière mondiale, lorsque les difficultés financières d'AIG ont mis à rude épreuve la capacité d'ILFC à emprunter de l'argent et à acheter des avions.

Après une tentative infructueuse de rachat d'ILFC, M. Hazy s'est retiré et, en 2010, a lancé Air Lease, qui a régulièrement fait les gros titres avec une série de commandes d'avions de grande valeur auprès d'Airbus AIR.PA et de Boeing BA.N .

En mai, il s'est retiré de la présidence exécutive d'Air Lease.

Citigroup et Goldman Sachs conseillent SMBC Aviation Capital, tandis qu'Air Lease travaille avec J.P. Morgan Securities.