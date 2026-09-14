Le groupe RUM s'envole après l'annonce d'un accord de 13,7 milliards de dollars avec Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 septembre - ** Le titre de RUM Group RUM.O s'envole de 23,5% à 8,85 dollars en pré-ouverture suite à l'annonce d'un accord avec le laboratoire d'IA Anthropic

** Le site The Information a rapporté dimanche qu’Anthropic avait signé un accord de services informatiques avec RUM Group, qui héberge la plateforme Truth Social du président américain Donald Trump

** RUM a déclaré le 24 août avoir signé un accord d’une valeur de 13,7 milliards de dollars avec un client américain du cloud, sans toutefois en dévoiler le nom

** Aux termes de cet accord, le client aura accès à des GPU et à des services associés depuis le site de RUM Group situé en Géorgie

** Le client aurait également la possibilité d’acheter environ 51 millions d’actions de la société pour seulement un centime chacune, sur une période de six ans

** Anciennement connue sous le nom de Rumble, la société a commencé à opérer sous le nom de RUM Group en juin après avoir racheté la société allemande d'IA dans le cloud Northern Data

** L'action RUM affiche une hausse de 13,5% depuis le début de l'année, à la dernière clôture