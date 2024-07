Le groupe Renault affiche des ventes en légère hausse au premier semestre

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Le groupe Renault a publié jeudi des ventes mondiales en légère progression de 1,9% au premier semestre, notamment grâce à ses motorisations hybrides.

Avec 1.154.700 véhicules vendus, le groupe français reste à son niveau des premiers semestres 2021 et 2023.

La part des véhicules électrifiés représente désormais 29,6% des ventes du groupe en Europe, notamment grâce au succès des véhicules hybrides (Renault Clio, Captur ou Austral), dont les ventes ont augmenté de 59,6% par rapport au premier semestre 2023.

La part des véhicules électriques reste stable sur un marché européen à la baisse: les voitures à grosse batterie représentent près de 12% des ventes de la marque Renault, comme au premier semestre 2023.

Mais les ventes devraient accélérer au second semestre grâce aux lancements du Scenic et de la R5 électriques.

La marque Renault a enregistré une hausse de 2% de ses ventes (utilitaires compris), "portée par son succès en Europe" selon le groupe.

Après des mois de forte croissance, Dacia affiche une hausse plus modeste de 4%. La compacte Sandero, modèle le plus vendu sur le marché européen, contrebalance les ventes stables du SUV Duster, en cours de renouvellement, et la baisse de l'électrique Spring, handicapée par la suppression du bonus à l'achat en France, car fabriquée en Chine.

La marque premium Alpine réalise un très bon premier semestre avec une progression de 47,7% (2.569 immatriculations), portée par le succès de sa gamme élargie avec la berlinette A110 R Turini.