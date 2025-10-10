 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 975,81
-0,82%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le groupe Rayne acquiert le groupe Bonjour
information fournie par AOF 10/10/2025 à 16:30

(AOF) - Le groupe Rayne, spécialiste français du conseil en gestion de patrimoine, co-fondé par Jérôme Rusak et Laurent Halimi et gérant à ce jour plus de 2 milliards d'euros d’encours conseillé, annonce l’acquisition du groupe Bonjour (cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé en 2003 à Toulouse). Cette opération stratégique permet au groupe Rayne de renforcer sa présence en région, en intégrant l’expertise digitale du groupe Bonjour, notamment via sa plateforme en ligne gestiondepatrimoine.com.

L'acquisition de Bonjour s'intègre dans une stratégie de maillage territorial structurée, avec de nouvelles implantations (Nantes, Hossegor) venant compléter un réseau déjà établi dans plusieurs grandes villes (Paris, Lille, Lyon, Biarritz, Bordeaux, etc.).

Surtout, l'opération permet à Rayne d'enrichir son offre de services.

L'équipe dirigeante de Bonjour intègre le capital du groupe Rayne et continue d'accompagner ses clients.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank