Le groupe Rayne acquiert le groupe Bonjour

(AOF) - Le groupe Rayne, spécialiste français du conseil en gestion de patrimoine, co-fondé par Jérôme Rusak et Laurent Halimi et gérant à ce jour plus de 2 milliards d'euros d’encours conseillé, annonce l’acquisition du groupe Bonjour (cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé en 2003 à Toulouse). Cette opération stratégique permet au groupe Rayne de renforcer sa présence en région, en intégrant l’expertise digitale du groupe Bonjour, notamment via sa plateforme en ligne gestiondepatrimoine.com.

L'acquisition de Bonjour s'intègre dans une stratégie de maillage territorial structurée, avec de nouvelles implantations (Nantes, Hossegor) venant compléter un réseau déjà établi dans plusieurs grandes villes (Paris, Lille, Lyon, Biarritz, Bordeaux, etc.).

Surtout, l'opération permet à Rayne d'enrichir son offre de services.

L'équipe dirigeante de Bonjour intègre le capital du groupe Rayne et continue d'accompagner ses clients.