Le groupe qui s'est opposé à la restructuration d'OpenAI s'inquiète du nouveau plan de restructuration

Le plan de restructuration initial d'OpenAI a suscité des critiques

Pour les critiques, le nouveau plan n'est qu'un "pas dans la bonne direction"

Ils affirment qu'OpenAI doit continuer à faire passer le bien public avant le profit

par Anna Tong

Un groupe qui s'est opposé à la restructuration d'OpenAI a écrit dans une lettre cette semaine que le nouveau plan d'organisation de la startup ne va pas encore assez loin pour protéger le créateur de ChatGPT de la création d'une technologie d'intelligence artificielle dangereuse.

La lettre datée du 12 mai a été soumise aux procureurs généraux de Californie et du Delaware par les membres d'un groupe qui se nomme Not For Private Gain.

La lettre indique que l'annonce faite ce mois-ci par OpenAI de réduire certaines restructurations "pourrait être un pas dans la bonne direction", mais qu'elle ne garantit pas de manière adéquate qu'OpenAI s'en tienne à sa mission initiale, qui est de développer l'intelligence artificielle pour le bénéfice de l'humanité.

Le groupe de critiques comprend d' anciens employés d'OpenAI et des experts en IA tels que Geoffrey Hinton, l'informaticien connu sous le nom de "Parrain de l'IA"Ils se sont opposés à la réorganisation proposée par OpenAI parce qu'elle aurait fait passer les motivations de profit des investisseurs avant le bien public. Le cofondateur d'OpenAI, Elon Musk, qui est aujourd'hui un concurrent par l'intermédiaire de sa société xAI, s'est également opposé à la proposition pour les mêmes raisons et a intenté un procès à OpenAI pour violation du contrat de fondation de l'entreprise.

OpenAI a réduit son plan de restructuration pour retirer le contrôle à son entité mère à but non lucratif en mai , après une tempête de critiques qui incluait la lettre initiale de ce groupe s'opposant au plan.

OpenAI, dans laquelle Microsoft MSFT.O a investi plus de 13 milliards de dollars, prévoit maintenant de convertir sa branche à but lucratif en une société d'utilité publique (PBC), la société mère à but non lucratif contrôlant la PBC et en devenant un "grand actionnaire". OpenAI affirme que cela lui permettra de lever davantage de capitaux pour rester dans la course à l'IA, qui est très coûteuse.

Une PBC est une structure conçue pour équilibrer les bénéfices des actionnaires et les objectifs sociaux, contrairement aux organisations à but non lucratif, qui se concentrent uniquement sur le bien public.

La lettre des opposants publiée lundi indique que le nouveau plan permet toujours à l'entreprise de faire passer ses profits avant le bien public. Premièrement, l'entité à but lucratif actuelle d'OpenAI est tenue de faire passer sa mission et sa charte avant les intérêts des investisseurs, alors que la PBC proposée n'est pas tenue de le faire.

Deuxièmement, l'organisation à but non lucratif d'OpenAI, en tant que gestionnaire unique, contrôle aujourd'hui à 100 % son entité à but lucratif, ce qui lui confère un pouvoir opérationnel quotidien, notamment la possibilité de licencier des cadres. Dans la restructuration proposée, l'organisation n'aurait pas de contrôle total sur la PBC, ce qui, selon le groupe, est préoccupant car les procureurs généraux tirent leurs pouvoirs d'exécution uniquement de l'autorité de l'organisation.

OpenAI n'est pas d'accord avec la caractérisation du groupe, et a déclaré dans un communiqué: "L'organisation à but non lucratif continuerait à contrôler la PBC, point final. Toute suggestion contraire n'est pas exacte

Un avocat d'Elon Musk s'est dit d'accord avec la lettre et a qualifié la nouvelle proposition d'OpenAI de "poudre aux yeux"