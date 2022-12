Le groupe Premium poursuit sa croissance externe

(NEWSManagers.com) - C’est sa sixième opération en un peu plus d’un an. Le groupe Premium a annoncé vendredi une prise de participation majoritaire au sein du cabinet Sefima. Spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, le cabinet marseillais, dont les encours s’élèvent à 260 millions d’euros, fait son entrée au sein du pôle CGP de Premium. Il rejoint ainsi I-Kapital, Leone Kapital, Renard Partenaires, Linard Charbonnel et le groupe Forward. Cette dernière opération devrait porter les actifs totaux de la branche à 2,5 milliards d’euros en moins de deux ans.

Spécialisé dans le courtage d’assurance puis la gestion d’actifs, le groupe Premium, qu' Eurazeo a remis en vente après en avoir pris le contrôle en juin 2021 dans une transaction le valorisant 290 millions d'euros, ne cesse de s’agrandir. Cette acquisition, qui confirme son ambition sur la branche d’activité de gestion de patrimoine, devrait permettre de porter les actifs totaux du groupe à plus de 6,5 milliards d’euros sous gestion.

Il vise 10 milliards d’euros sous gestion d’ici à 2025.