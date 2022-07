Le groupe Premium met la main sur le consultant Forward

(NEWSManagers.com) - L'appétit du groupe Premium est insatiable. La société d'Olivier Farouz, soutenue capitalistiquement par Eurazeo, vient d'acquérir le groupe Forward, spécialisé dans le conseil en investissement aux investisseurs institutionnels (via Forward Finance) et dans le secteur de la gestion privée (via Forward Patrimoine).

Créée en 2014 par Guillaume de Lamaze, aujourd’hui associé fondateur et président exécutif, la société conseille 15 milliards d'euros d’actifs, dont 600 millions d’euros d’encours placés, pour une centaine d'institutionnels et 2.000 clients privés.

Groupe Premium a racheté six cabinets de conseil en gestion de patrimoine en fin d'année dernière, puis deux autres cette année, dont un via sa filiale Flornoy Ferri. Il avait également acheté Flornoy & Associés Gestion fin 2019, qu'il a ensuite fusionné avec Ferri Gestion début juin 2022. Le groupe a pour ambition d'atteindre les 10 milliards d'euros d'encours d'ici 2025, contre 6 milliards à l'heure actuelle.